GÅR AV: Storbritannias utenriksminister Boris Johnson gikk av fra stillingen mandag. Her avbildet i forrige uke. Foto: SIMON DAWSON

Boris Johnson går av som britisk utenriksminister

Publisert: 09.07.18 16:07 Oppdatert: 09.07.18 17:25

Den britiske utenriksministeren har gått av. Det kan være startskuddet på et opprør mot statsminister Theresa May.

Etter spekulasjoner gjennom hele mandag kom bekreftelsen på at Boris Johnson er ferdig som utenriksminister rundt klokken 16 norsk tid.

– I ettermiddag har statsministeren akseptert oppsigelsen til Boris Johnson som utenriksminister. Hans erstatter vil bli annonsert om kort tid. Statsministeren takker Boris for hans arbeid, skriver Downing Street.

Med det er Johnson den tredje som trekker seg fra regjeringen på 24 timer, istedenfor å støtte Theresa Mays planer om en «myk» brexit.

Brexit-kompromiss

Tidligere har både brexit-minister David Davis og hans nummer to, Steve Baker, trukket seg . Årsaken er Theresa Mays brexit-plan. Hun fikk gjennom et kompromiss på fredag, som minimerer bruddet med EU.

Johnsons avgang kom kort tid før May informerte det britiske parlamentet om sin brexit-plan (se dokumentet fra regjeringen her).

Hun vil ha en stabil avtale med EU som sørger for enkel flyt av varer, slik at man unngår en hard grense i Nord-Irland. For Storbritannia vil både en hard grense mot Irland og fri flyt av mennesker fra EU være uakseptabelt.

Om EU ikke rikker seg, truer hun med at det ikke blir en avtale.

Johnson har ifølge Guardian snakket med venner og allierte og kommet frem til at han ikke kan støtte hennes plan. Etter møtet på fredag kom det blant annet fram at Johnson mente at Mays kompromiss var som å «polere en lort».

Mays fremtid på spill

I Storbritannia er det en velkjent taktikk å trekke seg som medlem av en regjering for å tvinge frem en lederkonkurranse i et parti.

Det spekuleres derfor høylytt både med tanke på hvem som blir ny utenriksminister, og om May kommer til å trekke seg eller bli kastet. Hun har vært under hardt press i lengre tid.

Både striden rundt britenes brexit-strategi og det svake valgresultatet i fjor har svekket hennes lederskap.

ITVs politiske redaktør Robert Preston skriver på twitter at få statsministre har tålt at to av de fire viktigste ministrene har trukket seg på samme dag.

Ekspert: Alvorlig for EU-forhandlingene

Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg ved Universitet i Oslo mener at Johnsons avgang er dramatisk, både for brexit-forhandlingene og May.

– Det gjenstår å se hva det betyr for hennes posisjon som statsminister, men det er åpenbart en voldsom omveltning og en intern mistillit som er veldig alvorlig, sier han til VG.

Han vil ikke si noe om hvem som nå kan utfordre May.

– Det kan komme noen som utfordrer hennes lederskap. Det er mer sannsynlig nå enn i morges. Om det ikke skulle skje, er det en åpen kamp om brexit-løsningen. Dette skjer mens klokken tikker mot mars 2019, sier han.

Tidligere lederkandidat

Johnson var en av Vote Leave sine hærførere i brexit-kampanjen.

Ifølge The Specator skal Johnson nå ha kommet til at det å gå ut av EU uten en avtale, og dermed ha WTOs handelsregler, vil være bedre enn en myk brexit, som vil ligne mer på det Norge har i dag med EØS-avtalen.

Han var i kort tid i 2016 også en av utfordrerne til å bli partileder hos De Konservative etter David Cameron, men trakk seg da han ble dolket i ryggen av Michael Gove. Til slutt gikk Theresa May seirende ut av striden.

Etter lederstriden fikk han jobben som utenriksminister i hennes regjering.