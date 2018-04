VGs 10.45-møter: 4. mai

Publisert: 13.04.18 13:45

Hver dag klokken 10.45 avholdes et fellesmøte i VG der vi diskuterer utfordringer og muligheter knyttet til journalistikk og medieutvikling.

Vi kan ikke gjengi referatene fra alle møtene, men har gjort et lite utvalg:

4. januar 2017

Gard ønsket velkommen til 10.45-spesial. Men før han gikk til spesialen, viste han denne:

- Kan noen i kommersiell avdeling fortelle C-date at jeg er lei av nyheten om at Cougartrenden har kommet til Norge. For nå må den ha vært her lenge. Jeg synes i det hele tatt at annonsene deres er dårlige, sa Gard.

- Ellers har VG-Partnerstudio vært i vinden siste døgn. Og hvorfor det? Jo, fordi de visstnok var en feil i en reklame fra Komplett.no:

- Gjøres det feil hos Partnerstudio, får det samme oppmerksomhet som om det var en artikkel i VG. Sånn er det blitt. Og det er jo pinlig å bli tatt i slike feil. Men:

- Vet dere hvem dette er? spurte Gard.

- Ja, det er Bård Borch Michalsen, svarte Tore U J. - Far til Gard L Michalsen, la han til.

- Ja, og tidligere redaktør i Haugesunds Avis og Harstad Tidende, sa Audun.

- Og han er også en av Norges beste på komma-regler, sa Gard

- Så jeg engasjerte ham til å lese en hel utgave av VG en lørdag, og å lete etter kommafeil. - Ja - vi bør gå i oss selv, sa Gard. Tør noen gjette hvor mange kommafeil han fant i denne ene utgaven?

– 140 feil! Og 3 bare i lederen, Hanne:)

- Det ser ut som om folk bare strør om seg med komma utover sidene, uten å følge kommareglene , sa Gard.

- Den eneste som går klar, er Ole Kr. Strøm!

- Ikke en kommafeiii Ole Kristians sak om Edvardsen, sa Gard.

Spontan applaus fra forsamlingen ...

Det positive Michalsen melder tilbake er dette:

- Hvorfor tar jeg dette opp? Jo, for det handler om troverdighet. Når leseren finner 3 kommafeil bare i ingressen, så gjør det noe med hennes tillit til resten av stoffet også. Så derfor må vi skjerpe oss. Michalsen har tross alt lest papirproduktene, og der er det nå diverse redigeringsledd også før publisering. Derfor er det all grunn til å tro at det er enda verre på de digitale flater, sa Gard.

- Og kommafeilene er jevnt fordelt. Kanskje en liten positiv pluss til VG Helg:

- Det er regel 2 vi åpenbart må snakke om:

- For som dere ser har Bård Borch Michalsen 5 kommaregler, og har fordelt feilene etter disse. Nesten halvpartene av feilene vi gjør er i henhold til kommaregel 2. Det er den som sier: Sett komma etter leddsetninger. Eller de med "og, eller, men, for", som jeg lærte på skolen. Regel nummer 3 mener Michalsen kanskje er litt for vanskelig for VG. Men her er de:

- Og regel 5 er alle de andre kommareglene.

- Jeg tar et eksempel fra deg Hanne, sa Gard. - Hvor skal komma stå her?

- Her har han vært grei, og retter setningen til å begynne med "Da", og ikke "Når" som det egentlig står. Men komma - hvor?

- En lett ting å huske på: Hvis du begynner en setning med "Da" eller "Når", så sett et komma et sted. Og mer:

- Men i følge Bård Borch Michalsen er det håp for oss. Hvis alle bruker 15 minutter på å lære regel 1, 2 og 4 , så er mye gjort:

- Vi skal være kreative, slik som Dennis har vært for å få ha pulten sin i fred:

Men:

- Nå kommer jeg til å sende ut rapporten og regelsettet til alle. Så les gjennom, og tenk kommaregler. Men hvis du står fast, så har Michalsen beredskap for oss fra nå og en uke fremover:

