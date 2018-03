Blomsterhav: Sylvi Listhaugs blomsterhav har vært heftig debattert det siste døgnet. Fotografer fikk slippe til på kontoret, ikke journalister med spørsmål. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Sylvi Listhaug: Oppfordrer alle til å ta avstand fra hatgrupper

Publisert: 17.03.18 15:32

Sylvi Listhaug skriver på Facebook at hun tar avstand fra Facebook-grupper som «Slå ring om Norge» og andre ytterliggående grupper som har tatt initiativ til å sende henne blomster.

«Jeg har nå fått flere hundre blomsterbuketter. Jeg har lest kortene og ser blomsterhilsener fra vanlige folk med all mulig partitilhørighet fra hele landet. Det setter jeg stor pris på.

Jeg ser likevel at noen i enkelte ytterliggående grupper også har tatt initiativ til å sende meg blomster. Det synes jeg ikke noe om. Jeg tar fullstendig avstand fra hatefulle ytringer, hets og rasisme.»

Det skriver justisminister Sylvi Listhaug på Facebook .

I går kunne VG melde at det i flere innvandringskritiske, islamfiendtlige og høyreekstreme grupper på Facebook ble oppfordret til å sende Listhaug blomser.

Blant dem, «Slå ring om Norge».

Det er en høyreekstrem gruppe som flere ganger har kommet med voldsoppfordringer og har klare allusjoner til gammel, kjent nazipropaganda.

Gruppen skriver følgende under et innlegg om at «Asylsøkere bør DNA-testes, GPS-merkes og interneres i arbeidsleirer»:

«Alle asylsøkere hører hjemme i lukkede leire, og alle skal arbeide for kost og losji, medisinsk hjelp, lommepenger, klær, såpe, TV, DNA-test og GPS-brikke. Intet skal være gratis.»

Listhaug oppfordrer alle til å ta avstand fra slike grupper, og nevner konkret «Slå ring om Norge» og Vigrid og enkeltpersoner « som sprer hat gjemt bak et tastatur. De skal alle vite at det de gjør er uakseptabelt, og er stikk i strid med de norske verdiene jeg tror på – friheten til å leve sitt liv og ta egne valg uansett bakgrunn.»

«Vi har utfordringer og det må vi tørre å snakke om. Men de som hetser og truer og sprer rasisme på denne måten, også i mitt navn, skal vite at de har ingen støtte hos meg.» skriver ministeren.

Etter mistillitsforslaget fremmet torsdag har justisminister Sylvi Listhaug mottatt over 200 blomster, men hun har også fått drapstrusler i kommentarfeltene, ifølge hennes nærmeste rådgiver Espen Teigen. Han skrev fredag på Twitter at han måtte fjerne, rapportere og utestenge folk som hadde skrevet drapstrusler mot Listhaug, skriver NTB.

Han skriver videre at truslene er slettet og anmeldt .

Stortinget skal tirsdag ta stilling til om de fortsatt har tillit til Listhaug. Stormen mot Listhaug startet etter at hun la ut et bilde av maskerte og bevæpnede menn på Facebook i forrige uke. Der skrev hun: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.»