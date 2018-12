Advokat Harald Stabell er død

Den kjente forsvarsadvokaten ble 71 år gammel.

Advokat Harald Stabell døde lørdag morgen etter kort tids sykeleie, får VG bekreftet. Han ble 71 år gammel.

Ifølge venner VG har snakket med har Stabell jobbet for fullt i advokatfirmaet inntil nylig.

Stabell var en av Norges mest kjente og respekterte advokater, har vært forsvarer i en lang rekke profilerte straffesaker og har blant annet hatt Arne Treholt, Per Orderud og Stein Lillevolden på klientlisten.

Han etterlater seg kone, tre voksne barn og barnebarn.

I tillegg til sitt virke som advokat var Stabell også politisk engasjert. På 70-tallet var han politisk aktiv i AKP-(m-l) og har de senere årene blant annet stilt opp på opprop for Rød Valgallianse. I 2009 stod han på Rødts stortingsvalgliste i Oslo.























Stabell hadde møterett i Høyesterett, og har vært fast forsvarer der i åtte år. Han har også vært fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Da VG intervjuet ham i 2016, fortalte Stabell at han sprang opp og ned Ekeberg-fjellet som avkobling . Han fortalte også at han syklet hver dag til og fra jobb, noe han hadde gjort fra 1977, og at han ville stille i Birken året etter.

– Jeg gleder meg til å treffe igjen dem jeg konkurrerte mot som barn. Jeg er en konkurransegutt. Både i idrett og jobb, fortalte han til VG da.

I VG i 2016 snakket Stabell ut om å ha blitt svindlet av en samarbeidspartner . Den tidligere journalisten Geir Selvik Malthe-Sørenssen, som samarbeidet med Stabell i forbindelse med Arne Treholt-saken , ba om penger til en hjerneoperasjon. Stabell sa den gang at han ville fått dårlig samvittighet om Malthe-Sørenssen døde av sykdom uten at han hjalp til.

- Gikk motstrøms

Advokat-kollega Cato Schiøtz sier til VG at Stabell var en svært god kollega som advokatstanden i Norge har all grunn til å være stolt av.

– Dette var et utrolig leit budskap, sier han.

Schiøtz sier dødsfallet markerer slutten på et langt følge som går helt tilbake til guttedagene.

– Vi har gått på samme folkeskole og gymas. Vi studerte samtidig og vi har jobbet sammen i noen saker, hvorav Orderud-saken er den mest kjente.

Schiøtz sier Harald Stabell nøt en veldig respekt.

– Han gikk motstrøms, brøt med sitt konservative miljø og forble tro mot sine radikale tanker hele livet. Han bisto de som trengte det og solidariterte seg med svake. Han gjorde en stor jobb som forsvarsadvokat og er en av de store i min generasjon, sier han.

Ifølge Schiøtz var han dessuten en fremragende idrettsmann og var en av Oslos beste langrennsløpere i sin ungdom og forble sprek hele sitt liv.

- Lærte meg alt jeg kan

Stabell jobbet i kontorfellesskap med advokat Gunn Marit Indreiten.

– Dette var en tung beskjed å motta. Det var noe varmt og spesielt med Harald og vi vil savne ham masse. Det har alltid vært en egen klasse over Harald både som advokat, kollega og medmenneske, sier hun til VG.

Advokat Mette Yvonne Larsen synes dette er en fryktelig trist nyhet.

– Vi jobbet sammen i nesten 20 år og han har lært meg alt jeg kan som forsvarer og han var den beste. I tillegg var han en veldig varm og god person, med masser av god humor, sier en tydelig preget Mette Yvonne Larsen til VG.

Marius Oscar Dietrichson, leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen sier dødsfallet kom som et sjokk.

– Sist jeg så ham, så var han sprek. Han viet livet sitt til advokatgjerningen og sto i den helt til det siste. Det er en av Norges beste forsvarere som har gått bort, sier Dietrichson til VG.