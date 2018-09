NY PLAN: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen varsler at regjeringen vil legge frem en ny langtidsplan for Forsvaret. Foto: Alf Bjarne Johnsen

Ny forsvarsplan: Varsler økt cyber-satsing

Utviklingen av cyberforsvaret blir et av de store grepene når regjeringen nå starter arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret.

Den nye planen skal vedtas av Stortinget våren 2020, men forsvarsministeren bekrefter at arbeidet starter allerede i høst.

– Vi trenger å oppdatere situasjonsforståelsen vår. Trusselbildet, utviklingen i nærområdet og hos allierte, og de muligheter og sårbarheter den teknologiske utviklingen gir, er alle sentrale drivere for utviklingen av en ny langtidsplan, sier Bakke-Jensen til VG.

Tydelig satsing

Han varsler at den nye planen vil inneholde en tydeligere satsing både på cyberforsvar, teknologi og samspillet mellom militær og sivil sektor.

– Cyber vil åpenbart bli et viktig felt. Hackingen av Helse Sørøst er et eksempel på at vi har behov for å gjøre noe. Jeg opplever ikke at vi er på hælene, men det er viktig at vi tar det på alvor, sier Bakke-Jensen.

– Vi har på mange måter klart oss bra på det feltet. Vi er en høyteknologisk nasjon. Det gjør at vi har god kompetanse på å møte disse truslene. Det andre er at vi er et samfunn med stor tillit. Det gjør oss mindre sårbare for dem som ønsker å drive påvirkning og destabilisering.

Ny situasjon

Forsvarsministeren understreker at sikkerhetssituasjonen har endret seg siden arbeidet med den nåværende forsvarsplanen startet.

– Hybrid krigføring har vist seg å være et våpen man i mye større grad kan ta i bruk. Vi ser det brukt av Russland, men også av andre. Samtidig har vi en endret politisk situasjon i Europa og vi har diskusjon rundt byrdefordeling som påvirker forholdet mellom USA og Europa.

– Det er vel også en annen politisk situasjon i USA?

– Ja, men jeg opplever ikke at den er så fundamentalt annerledes enn det mange fremstiller det som. Diskusjon rundt byrdefordeling er ikke noe Trump har funnet på. USA øker nå investeringene og tilstedeværelsen i Europa. De tar sitt ansvar i alliansen veldig på alvor. Det er viktigere å se på hva USA gjør enn bare å lese hva Trump skriver på Twitter.

Nato-mål

Forsvarsministeren ønsker ikke å spekulere i hva den nye planen vil bety for forsvarsbudsjettene de neste årene, men viser til at det allerede er vedtatt store investeringer som går inn i neste planperiode.

Samtidig bekrefter han at Nato-målet om å bruke to prosent av BNP på Forsvaret ligger fast.

– Dette ligger som et premiss for den nye planen, men jeg opplever også at det er stor forståelse i Nato for at vi jobber planmessig med dette. Det å bygge et godt forsvar handler ikke primært om å bruke mest mulig penger, men at vi investerer i de riktige tingene, at vi får trent styrkene og at vi evner å samarbeide godt med sivil sektor.

– Vi er godt i rute. Vi gjennomfører de investeringene vi skal, og bygger en god grunnmur for et godt nasjonalt forsvar samtidig som vi ivaretar våre forpliktelser i Nato.