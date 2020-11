Her festes det på Oslo-puben

17 personer har fått påvist corona-smitte etter at partystemningen tok av på Oslo-utestedet Gamla siste kveld før skjenkestopp. Daglig leder innrømmer rom for forbedring etter å ha sett videoen.

Oppdatert nå nettopp

Mange valgte å ta den siste pilsen på lang tid før skjenkestoppen i hovedstaden ble innført ved midnatt mandag 9. november. En kveld bydel St. Hanshaugen i en e-post til VG har omtalt som gravøl før skjenkestopp.

På Oslo-puben Gamla har denne festen alvorlige konsekvenser. Til nå har 17 personer fått påvist smitte etter besøk på puben denne dagen og 162 gjester og ansatte er i karantene.







Mandag opplyste kommunikasjonsrådgiver Christine Thune i St. Hanshaugen bydel dette om smittetilfellene i en epost til VG:

– Disse smittetilfellene har ingen fellesnevner (utenom to stykker som var i samme følge). Det kan derfor se ut som at vi har en såkalt «superspreder»-situasjon – og mulig at en ansatt kan være en asymptomatisk bærer – uten at dette er dokumentert.

Videoen øverst i saken viser hvordan stemningen var på puben Gamla på et tidspunkt da festen eskalerte. Folk danser ivrig og tett i videoen VG har sladdet av personvernmessige hensyn.

GOD STEMNING: Det var full fest på Gamla forrige mandag før skjenkingen stengte i Oslo. Foto: Skjermdump fra leservideo

VG har vist daglig leder for utestedet, Rune Johansen, festklippet. Ifølge Johansen skrudde de av musikken for å dempe stemningen med en gang dansingen startet blant gjestene.

– Etter å ha sett denne videoen fra avslutningen på kvelden, er det tydelig at vi må gjennomgå våre rutiner og risikovurdering internt. Dette vil bli gjennomført raskest mulig.

– Gamla skal være best in class og ledende i dugnaden, og der ser vi det er rom for forbedring.

TRADISJONSRIK PUB: Gamle Christiania, mest kjent som «Gamla» midt i Oslo sentrum. Foto: Gøran Bohlin/VG Foto: Gøran Bohlin

VG har vært i kontakt med andre personer som var på utestedet Gamla på denne siste kvelden før skjenkestoppen ble innført ved midnatt. De ønsker ikke å stå frem, men flere har reagert på stemningen og hvordan den tok seg opp utover kvelden.

VG har også sett ytterligere videoklipp som viser hvordan utestedet fylte seg opp og hvordan stemningen blant gjestene ble stadig bedre utover kvelden.

Bydel St. Hanshaugen forventer nå at smittetallet vil stige ytterligere etter festkvelden på Gamla. De hentet inn informasjon om alle gjester som registrerte seg inn på utestedet vi en QR kode. Alle disse gjestene har fått en tekstmelding om ti dagers karantene.

les også 17 smittet på Oslo-pub - forventer økte smittetall

– Nå er det 17 personer vi vet om. Tallet har økt fra i går til i dag. Vi venter fortsatt venter flere prøvesvar og vi forventer at tallene vil stige ytterligere, sa pressesjef Christine Thune, i bydel St. Hanshaugen til VG tirsdag.

En god del nærkontakter av gjestene venter nå på prøvesvar.

Publisert: 18.11.20 kl. 10:37 Oppdatert: 18.11.20 kl. 10:47

Mer om Coronaviruset Oslo Utelivsbransjen Nyhet Innenriks