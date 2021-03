Nakstad om nye tiltak: Vil trenge flere justeringer raskt for å få ned R-tallet

50 norske kommuner har stigende smittetrend et par dager før vi venter nye coronatiltak fra regjeringen. Flere justeringer bør komme raskt dersom vi skal lykkes med å få ned R-tallet, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Mandag er det registrert 369 nye smittetilfeller nasjonalt og trenden er fortsatt stigende, viser VGs oversikt.

– Det er litt urovekkende at det er stadig flere kommuner med stigende smittetrend. Før helgen var det litt over 40 kommuner, nå er det 50, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG mandag morgen.

Han peker på at til tross for god håndtering i mange kommuner, stiger smittetallene likevel.

– Det er klart vi er bekymret for det.

Han sier at alt nå egentlig handler om at vi står i en situasjon med mer smittsomme, muterte virus. Så langt er det påvist 1660 tilfeller av muterte virus nasjonalt, viser VGs oversikt.

– Vi står egentlig i en annen situasjon nå enn vi har gjort det siste året, fordi vi har et virus som smitter såpass mye lettere og som kan øke såpass kraftig at vi kan bli nødt til å forbedre oss på alle områder.

Under ser du hvordan smitten har endret seg ukentlig i Norge:

– Blir det endring i noen av de grunnleggende smittevernrådene, som «meter’n», er den fortsatt nok?

– Det er også ting vi vurderer fortløpende, både dette med «meter’n» og antall mennesker vi kan være sammen med, og hvor vi kan være sammen. Men det er ikke sikkert alle disse justeringene kommer på en gang. Én ting er at det er forskjeller i Norge, med ulik smittesituasjon. En annen ting er at vi fortsatt trenger mer kunnskap om disse nye virusvariantene, sier Nakstad.

Men han understreker at det er viktig med flere justeringer raskt om vi skal lykkes. Det sist beregnede R-tallet fra Folkehelseinstituttet ligger på 1,3, som indikerer at hver smittede person i snitt kan smitte 1,3 personer videre og at smitten dermed vil stige.

– Mye av det som jobbes med vil måtte endres ganske raskt hvis vi skal få R-tallet ned. Det er det som er det viktigste nå: Å få smittetrenden ned før den øker for mye.

SER PÅ MANGE TILTAK: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det er en rekke justeringer og tiltak som vurderes for å få bukt med smitten - men alle vil ikke nødvendigvis komme samtidig. Foto: Andrea Gjestvang

Vil unngå hele skoler i karantene

Søndag varslet Erna Solberg til VG at hun vil orientere Stortinget om nye tiltak tirsdag. Det vil si at det også er da offentligheten blir kjent med hva regjeringen har bestemt seg for.

På VGs spørsmål om hvilke tiltak Helsedirektoratet mener bør innføres, svarer Espen Nakstad at det fortsatt jobbes med dette, men at tiltak rettet mot barn og unge som tidligere kjent er aktuelle.

Det er snakk om en oppdatering av veilederne, trafikklysmodellen som indikerer om en skole eller barnehage skal drives på grønt, gult eller rødt nivå.

VGs coronaoversikt viser at det er i aldersgruppen 10–19, 20–29 og 30–39 år smittetrykket har vært størst den siste tiden.

– Hvordan kan vi forhindre at hele skoler må i karantene ved enkelttilfeller av smitte på en skole? spør Nakstad, og viser til at det er den type ting de jobber med å se på.

Han peker på at det tidligere ofte var noen få smittetilfeller på en skole, men at det nå med muterte virus gjerne er mange flere samtidig.

I tillegg nevner Nakstad som tidligere kjent utstrakt bruk av testing og screening for å fange opp smittetilfeller før de fører til et utbrudd ved bruk av blant annet hurtigtester og spyttprøver.

– Så jobber vi selvsagt også med alle andre tiltak, som hvor mange vi treffer og i hvor tett kontakt vi er med hverandre, både innendørs og utendørs.

Flere kommuner med stigende smittetrend

50 kommuner har en stigende smittetrend, viser VGs oversikt. I bunn av saken ser du hvilke.

Majoriteten av kommunene med høy smitte er på Østlandet, men også flere kommuner i Nord-Norge og på Sørlandet opplever høye smittetall og har vedtatt lokale innstramminger.

Vi har også spurt flere ordførere i kommuner helt uten smitte de siste 14 dagene om hva de mener om eventuelle nasjonale innstramminger. De er splittet i sitt syn, og flere mener at man bør ha mulighet til å bestemme eventuelle strengere regler lokalt.

