Festsmitteeksplosjon i Drammen: Unge nekter å si hvem de har møtt

Smittede ungdommer i Drammen vil ikke si til smittesporerne hvem de har vært på fest med. Det bekymrer helseminister Bent Høie.

Smitten stiger kraftig i Drammen. En tredel av de 75 nye coronasmittede i elvebyen denne uken er under 19 år.

Onsdag melder Drammens Tidende at flere unge ikke vil fortelle smittesporerne hvem de har vært på fest med. Det vanskeliggjør smittesporingen.

Helseminister Bent Høie sier i et intervju med VG onsdag kveld at han har forståelse for at ungdom vegrer seg for å fortelle hvem de har festet med, men har følgende budskap til alle unge:

– Det er ingen skam å bli smittet. Og det er trygt å fortelle hvem du har vært sammen med. Det kommer ikke videre til andre. Helsetjenesten behandler informasjonen som du gir konfidensielt, sier han.

ELVEBYEN: Drammen opplever et kraftig smittehopp om dagen. Her ved Ypsilon-brua over Drammenselva. Foto: Lise Åserud / NTB

– Et stort problem

Kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen, er bekymret for utviklingen.

– Vi opplever det som et stort problem at unge som tester seg og får påvist corona, ikke forteller sannheten. Vi ringer nærkontaktene de oppgir og historiene de unge forteller stemmer ikke alltid overens. De både lyver og unnlater å fortelle hele sannheten, sier Johannessen og legger til:

– Konsekvensen er at vi ikke får satt i karantene dem som skal dit. Og da går vi mot en stadig økende mangel på smittekontroll.

Tirsdag ble det meldt om 43 smittede, mens det onsdag er meldt om 32 nye tilfeller i Drammen. Spenningen knyttes nå til om smitteeksplosjonen skyldes at flere tester seg, eller om det britiske mutasjonsviruset er ute av kontroll.

– Det er i ferd med å eskalere voldsomt, sier Johannessen til VG.

FRYKTER NY CORONABØLGE: Kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen oppfordrer ungdom til å være ærlige om hvem de har festet med. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ikke farlig å si sannheten

Helseminister Bent Høie er opptatt av å få frem forskjellen mellom å bryte smittevernloven hvis politiet bryter opp en fest man er med på og å fortelle om deltagelse i etterkant.

Mens festdeltagelse kan føre til bøter, får man ikke bøter av å fortelle i etterkant til helsepersonell.

Han forsikrer ungdom om at det er trygt å fortelle, og at det ikke er noen skam å bli smittet.

– Vi kan alle gjøre feil og dumme oss ut. Ungdommen har levd med inngrep og tiltak lenge; jeg forstår at de kan bli lei av det og at fristelsen blir stor for å gjøre noe som ikke er greit. Men har man gjort feil kan man rette det opp igjen ved å la seg teste og fortelle hvem man har nærkontakt med, sier Høie.

– Hvorfor tror du mange ikke vil fortelle hvem de har vært sammen med?

– Jeg tror kanskje det er knyttet til forhold man vet følger med smittsomme sykdommer: Skam og redsel for at det skal få konsekvenser for noen som man ikke ønsker at det skal få konsekvenser for. Og så er det jo sånn at ungdom gjør ting som foreldrene ikke skal få vite. Da må de føle seg trygge på at de kan fortelle til dem som driver smittesporing.

Vil senke teste-terskelen

Kommuneoverlege Johannessen oppfordrer foreldre til å komme på banen og prate med tenåringene sine om alvoret.

Drammen har denne uken sendt et team fra teststasjonen til de største videregående for å senke terskelen for å teste seg.

– Det har vært svært godt besøkt. Vi ringer også alle som blir smittet personlig og poengterer hvor viktig det er å fortelle sannheten.

Høie sier til VG at han ikke har fått tilbakemelding fra andre kommuner og smittesporere om at tilbakeholding av informasjon er et problem. Men han er bekymret over sakene som har kommet frem om folk som blir uthengt på sosiale medier.

– Skam fører til bedre vilkår for viruset

Å skylde på enkeltgrupper eller personer fører til skam, mener han.

– Skam fører til bedre vilkår for viruset å spre seg fordi folk lar være å teste seg og lar være å fortelle. Dette er noe som alltid har vært knyttet til smittsomme sykdommer. Vi så det da tuberkulosen herjet: At tuberkulose betydde at du var «fattig og dum». Derfor gikk smitten videre. Det samme skjedde med hivsmitten som ble knyttet til skam og at du selv hadde ansvaret og skylden for at du ble smittet. At du hadde gjort noe galt, sier Høie

– Det tok mange år å rette opp feilen. Enda er det mange HIV-positive som ikke tør å fortelle. Det sier noe om hvor sterke kreftene er. Det er veldig farlig at den typen holdninger får feste seg. Det kan gi utslag i folkehelsen.

Bent Høie tror ikke ungdom er alene om å ikke være helt ærlige under smittesporingsarbeid. Han påpeker at vi i Norge har et sterkt vern om privatlivet, og at det ikke er alt man ønsker at andre skal vite. Heller enn å bekymret seg spesifikt for ungdom, kjenner Høie på en annen redsel:

– Jeg er for at vi skal bli så lei at vi ikke følger restriksjonene. Vi er alle lei nå, jeg har ikke møtt noen som ikke er det.