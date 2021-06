STORE UTBRUDD: Over 100 smittede er knyttet til en gudstjeneste i Melhus kirke. Foto: Gorm Kallestad

Smitten i Trøndelag: 120 smittede knyttes til gudstjeneste

26 personer i Trondheim har det siste døgnet fått påvist coronasmitte. Flere av tilfellene har ukjent smittekilde. De to største utbruddene er knyttet til et utested og en kirkesamling, ifølge kommunedirektør.

Av Elise Rønnevig Andersen

– Når det pågår kraftfull sang og man er tett på hverandre både i kirken og på utested, er det økt risiko for smitte, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden til VG.

Trondheim har slitt med høyt smittetrykk, og det har ført til strengere restriksjoner som blant annet inkluderer skjenkestopp.

Akkurat nå et det særlig to store utbrudd i Trøndelag, ifølge Wolden:

– Vi har to store utbrudd. Det ene var et arrangement i en kirke på Melhus i forkant av 17.mai. Over 100 er registrert smittet knyttet til gudstjenesten der. Det er også over 100 smittet som knyttes til 17. mai-feiring på utestedet Fire Fine. Det er de to store motpartene.

NEDSTENGT BY: Fra og med 1. juni ble det innført flere strenge smitteverntiltak i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad, NTB

120 smittet etter gudstjeneste: – Uheldig situasjon

Da Adressa omtalte gudstjenesten i slutten av mai, var det 62 smittede knyttet til arrangementet. Ifølge avisen var kirken utleid 8. mai til en eritreisk-ortodoks menighet som holdt gudstjeneste.

Leder Melhus menighetsråd, Oddrun Gangås Brønstad, vil ikke kommentere dette overfor VG, men bekrefter at kirken var utleid.

– Det er en uheldig situasjon. De som leide, fulgte retningslinjene vi ga i forkant. Vi gjør hele tiden vurderinger på om vi skal gjøre ting enda mer detaljert. Det er alltid noe som kunne vært annerledes, men vi gjorde så godt vi kunne og hadde erfaring med da dette skjedde.

26 nye smittede fredag

Fredag 4. juni fikk 26 personer i Trondheim påvist coronasmitte. Fem har foreløpig uavklart smittekilde, opplyser kommunen i en pressemelding.

Fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell i Trondheim kommune sier at byen har mye smitte og spredning nå.

– Vi har hatt tre store utbrudd: Først på Bar Moskus. Deretter et arrangement i Melhus kirke, og sist 17.mai-feiringen på utestedet Fire Fine. Flere av de nye som meldes smittede nå, kan knyttes til deltakere på disse stedene gjennom smitte i flere ledd. Vi har til sammen opp mot 120 tilfeller der smitten kan spores tilbake til kirkeutbruddet.

Sliter med utefesting

Trondheim har de siste ukene hatt en stor smitteoppgang, og har innført full nedstengning – deriblant skjenkestopp, forbud mot flere enn to gjester i private hjem og forbud mot arrangementer.

Den lokale forskriften gjelder til og med 8. juni – kommende tirsdag.

Denne helgen har politiet meldt om store ansamlinger av folk ute. Natt til lørdag rykket politiet ut til flere meldinger om fest og støy i Trondheim.

Ved Festningen, ganske sentralt i byen, har blant annet rundt 200 personer vært samlet utendørs.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med daglig leder hos utestedet Fire Fine.