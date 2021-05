Hammerfest: Her fester de helt lovlig

Seks dager før Hammerfest stengte ned, festet innbyggerne tett i tett - helt lovlig, ifølge jusprofessor.

Hammerfest kommune varslet i forrige uke at de på grunn av den svært uoversiktlige situasjonen stenger ned kommunen.

– Folk må følge reglene. Nå er det alvor, har ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, sagt.

Kun noen dager før byen stengte festet over 30 personer i en leilighet i byen, tett i tett.

Sindre Kristiansen (19) la ut en video av festen på TikTok. Videoen er datert 15. mai, seks dager før byen innførte forbud mot private sammenkomster. Han skal ikke ha vært tilstede på festen selv, men har ifølge ham selv fått tilsendt videoen fra en venn.

Festen var lovlig

Ifølge kommunen er en hjemmefest ikke et arrangement. Det vil si at festen på videoen var lovlig. Selv om det er brudd på anbefalinger, var det ingen regler som sier at det ikke er lov å feste i private hjem på dette tidspunktet.

– Vi mener det ikke har vært et brudd på covid-19 forskriften, sier ordfører Næss, som har gått gjennom paragrafen sammen med sine to kommuneoverleger.

Hun sier til VG at ordlyden i den nasjonale smittevernloven (paragraf 13) gjelder private arrangementer utenfor hjemmet.

– Mine kommuneoverleger er sikre på at dette ikke er noe vi kunne håndheve i private hjem, sier hun om festen.

Jusprofessor Hans Petter Graver bekrefter dette.

– Det stemmer, det er ikke noe arrangement. Det er to forskjellige deler av covid-19 forskriften dette, sier Graver som understreker at han ikke har direkte kjennskap til festen som omtales.

Professoren forteller at enkelte kommuner har begrensninger for besøk i private hjem, men at det kun er en anbefaling på nasjonalt nivå.

– Så en hjemmefest er ikke et arrangement?

– Hvis ikke det var andre omstendigheter rundt det vil jeg ikke si det. Det omfattet ikke dette med privat arrangement. Det var det samme med dag 2 i bursdagen til Erna Solberg, sier Graver og viser til at Statsministeren kun ble dømt for restaurantbesøk.

– Vil det si at man i teorien kan ha hjemmefester med mange deltagere?

– Det kan jeg ikke svare på direkte her og så uten å sette meg bedre inn i saken, sier jusprofessoren.

Helsedirektoratet: Ikke forbudt

VG får også bekreftet fra Helsedirektoratet at fester i privat hjem ikke gikk som arrangement på dette tidspunktet, og dermed var lovlig.

– Det stemmer at dette ikke forbudt ved forskrift eller lov. Samtidig er dette en adferd som strider sterkt med våre generelle anbefalinger om å holde avstand og ikke møte mange mennesker og den spesifikke anbefalingen om at det er maks fem gjester i hjemmet, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen.

– Hvorfor er det kun anbefalt, og ikke lover mot å feste uten avstand hjemme?

– Å regulere adferd i den private sfæren er inngripende. Nasjonale påbud eller forbud av dette vil truffet svært ujevnt i ulike kommuner med ulikt smittetrykk. Forbud mot besøk reguleres best lokalt da det kan tas hensyn til lokalt smittetrykk slik at tiltaket blir forholdsmessig, sier Torgersen.

STRENGE TILTAK: Hammerfest i Finnmark, her i desember 2020. Foto: Sven Arne Buggeland, VG

Utbrudd i byen - 154 smittede

Nå er det et pågående smitteutbrudd i Hammerfest. Ordføreren sa fredag at de mistenker at smitten kan spores til en større ansamling 8. mai der flere unge mennesker var samlet.

Det er 79 nye smittetilfeller i Hammerfest, melder ordfører Marianne Sivertsen Næss på en pressekonferanse mandag formiddag.

Det er totalt 154 smittede i kommunen. Flere av dem er barnehagebarn.

– Vi må stå sammen. Vi trenger hverandre, sier Næss.

Hun tror de kommer til å få enda flere positive tester før trenden går nedover igjen. Foreløpig er over 10 prosent av befolkningen i karantene.

Kristiansen, som har sendt VG videoen fra festen, sier at han aldri har sett noe lignende tidligere.

– Dette må være Nord Norges største coronautbrudd. Alle jeg kjenner er satt i karantene eller har påvist smitte, jeg blir ikke overrasket om jeg har blitt smittet selv, sier Kristiansen som venter på testsvar.

Ordføreren har også tidligere sagt til VG at utbruddet er så stort at hun tror at alle innbyggerne er berørt på en eller annen måte.

– Personlig vil jeg si at dette er skremmende. Det er så lite som skal til før det går galt, legger Kristiansen til.

Hadde ikke gått med dagens tiltak

Fra 21. mai til 25. mai 2021 lyder smittevernforskriften i Hammerfest slik: «(...) ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn fem gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig (...)».

– Nå, som vi har en egen strengere forskrift, stiller saken seg annerledes, sier ordfører Næss til VG.

Kristiansen synes det er bra at kommunen har innført strengere tiltak.

– Hadde det vært null smitte hadde det vært en annen sak, men med tanke på situasjonen er det bra. Dette er et godt tiltak fra kommunen, det skal de ha skryt for, sier 19-åringen.

Han legger til at han tror unge vil feste uansett, og forstår ikke hvorfor unge ikke er vaksinert enda.

– Når det først blir utbrudd blant ungdom så går det veldig ille, sier Kristiansen og viser til utbruddet.

– Det er ganske skummelt egentlig.

Disse tiltakene gjelder i Hammerfest fra fredag 21. mai: Stenge ned samfunnet. Det vil si at alle skoler og barnehager holder stengt fredag. Det vil bli én åpen skole og barnehage for samfunnskritisk personell.

Helse og omsorg går over til rødt nivå. Institusjonene stenges for besøk. Ved besøk til omsorgsavdelinger bes vi om at det vises hensyn. Dagavdeling stenges. Alle støttekontakt og treningstilbud stoppes. Nødvendig ergo- og fysioterapi opprettholdes etter individuell vurdering. Legetimer gis i hovedsak på video.

Fritid: Idrettshaller stenges. Heller ikke uteanlegg vil kunne brukes, hverken til organisert trening eller konkurranse. Svømmehaller stenges. Treningssenter stenges.

Butikker og varehus vil være stengt. Matbutikkene vil være åpne.

Serveringssteder skal holde stengt, men take away er lov.

Tros- og livssynshus stenges. Begravelser kan holdes.

Alle andre fritidsaktiviteter og fasiliteter må holde stengt, som bibliotek, kino, bowlinghall og andre underholdningssteder.

Kommunen anmoder de som kan om å ha hjemmekontor.

