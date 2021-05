Eurovision-vinneren skal doptestes

De italienske Eurovision-vinnerne i bandet Måneskin skal ta en doptest.

Dette bekreftes på Eurovisions nettsider.

Ryktene har svirret rundt Eurovision-vinnerne etter at TV-bilder av vokalist Damiano David som tilsynelatende sniffer noe fra bordet gikk viralt.

Avviser kokain-ryktene

Måneskin med «Zitti E Buoni» fra Italia stakk av med flest poeng etter at folkestemmene var telt opp.

Det er ikke bare seieren som har gitt italienerne oppmerksomhet på sosiale medier. En video viser vokalist David som lener seg ned mot bordet.

Allerede under pressekonferansen etter showet avviste bandet og David at det var kokain han hadde sniffet. David påstår at bandets gitarist, Thomas Raggi, hadde knust et glass.

– Vi er klare for å bli testet, for vi har ingenting å skjule. Vi er her for å spille musikk, og vi er så glade for å vinne Eurovision og vi ønsker å takke alle for støtten. Rock'n'roll dør aldri. vi elsker dere, skrev bandet i en melding på Instagram-story som et motsvar til ryktene.

Bekrefter at det ble funnet knust glass

The European Broadcasting Union (EBU) skriver i en pressemelding at de er klare over spekulasjonene rundt videoklippet.

«Bandet har sterkt tilbakevist påstandene om narkotikabruk, og den aktuelle sangeren vil ta en frivillig narkotikatest etter hjemkomsten», skriver de.

Testen skal ha blitt bedt om i går kveld, men det kunne ikke organiseres i Nederland.

«Bandet, deres ledelse og delegasjonssjef har informert oss om at det ikke fantes narkotika i Green Room, og forklarte at et glass ble knust ved bordet deres. Det ble ryddet opp av sangeren».

De bekrefter dermed at det ble funnet knust glass etter en kontroll i Green Room, og legger til at de vil se gjennom opptakene på nytt.

Det italienske bidraget ble på forhånd stemplet som en favoritt av mange. Måneskin med «Zitti E Buoni», som kan oversettes til noe sånt som «Hold kjeft og oppfør deg», landet på 524 poeng.

