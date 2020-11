TRØSTESLØST: Vått, grått og mørkt. Ta på deg regnjakken eller fyr opp i peisen denne uken. Foto: Stella Bugge

Høst med null værtrøst

Gråvær, småregn, yr og så skikkelig regn. Det er uken sånn passe oppsummert med mindre du bor lenger nord i landet. Der ser det en smule lysere ut.

Selv ikke Meteorologisk institutt kan gi oss håp i disse tider. Med mange stengte treningssentre er det bare å finne frem regntøyet hvis man skal bevege seg og trekke frisk luft utendørs. Så får du heller fyre opp i peisen når du kommer hjem.

– De nærmeste dagene bør man nok komme seg til annen del av landet enn det østafjellske, for her ser det ut til å fortsette med gråvær, dis, yr og småregn de neste dagene. Og helgen ser ikke oppløftende ut den heller, sier statsmeteorolog Per Egil Haga til VG.

Gimt av sol

Da passerer det et nedbørsområde fra vest til øst som tar med seg mer regn.

– Det kan bli noen solglimt lørdag, men det blir i tilfelle i pauser mellom nedbøren. Det er ikke så veldig lyse utsikter for en solrik dag på Østlandet denne uken, men legger man godviljen til ligger lørdagen an til å bli den dagen med det beste turværet, sier Haga.

Mye av det samme været får folk på Vestlandet.

– Sør for Stad, Rogaland og det som nå heter Vestland fylke, får litt mer nedbørsaktivitet. Det blir ganske grått der også. Man må nord for Dovre for å få et lite værskille, sier Haga.

Det blir litt bedre fra Møre og Romsdal, sør i Trøndelag og videre nordover.

– Det ser ut til å bli en del sol i denne delen av landet, så lenge solen er oppe. Der ser det lettere ut, sier statsmeteorologen.

Mildt i hele landet

Skientusiastene har heller ikke mye å glede seg over. For det er varmere enn normalt over hele fjøla.

– Sønnavinden har med seg mild luft til hele landet. Temperaturen ligger godt over normalen, det er en spesiell sirkulasjon i atmosfæren som gir oss det milde været, sier Haga.

Det skyldes at det ligger et høytrykk i østlige deler av Europa og et lavtrykk vest i Atlanterhavet. Rundt høytrykket blåser det med urviseren, rundt lavtrykket mot urviseren.

– Det tilfører milde luftmasser fra sørlige breddegrader som transporteres helt opp til Nordkapp. De neste dagene blir mildere enn vanlig, sier Haga.

Døgnmiddeltemperaturen på Blindern den 11. november er vanligvis 1,4 grader og temperaturen onsdag lå rundt fire grader over dette.

– Tilsvarende verdier finner vi i store deler av det Østafjellske og er beskrivende for resten av landet, sier meteorologen.

Men noe av nedbøren som kommer i dagene fremover kan komme i hvit, fast form bare man er høyt nok på fjellet.

På Sjusjøen var det ondag ettermiddag minus 1,2 grader, samtidig var det tre varmegrader på en målestasjon litt lenger nord som ligger på 1500 meter.

Publisert: 11.11.20 kl. 18:19