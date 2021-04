Fire personer igjen på lastefartøy: − Uavklart situasjon

Et nederlandsk lastefartøy måtte mandag sende ut nødmelding etter at lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside. Åtte personer er evakuert. – Tankene mine går først og fremst til mannskapet – så får det materielle komme i andre rekke, sier teknisk sjef Kristian Hjertvik i AQS AS.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tolv personer var om bord på det nederlandske lastefartøyet «Eemslift Hendrika» utenfor Ålesund da det sendte ut en nødmelding tidligere mandag.

Forskyvinger på lasten på skipet har skapt problemer og ført til at det har hatt en slagside på opptil 30 grader, ifølge redningsleder Oddgeir Andersen i Hovedredningssentralen.

Det første helikopteret ankom fartøyet klokken 11.30. En knapp time senere var åtte personer er heist opp og flydd til Ålesund.

– Kapteinen har bestemt av fire personer skal bli igjen på fartøyet for å stabilisere situasjonen om bord, sa redningsleder Andersen da. Klokken 14.14 pågår redningsaksjonen fremdeles. Et redningshelikopter fra Ørland er ute ved havaristen for å bistå ved behov.

– Vi har også på gang å få flydd ut til lensepumper til fartøyet, slik de kan forsøke å tømme vann ut av båten.

forrige







fullskjerm neste Alle foto: Hovedredningssentralen Sør-Norge

– Uavklart situasjon

Han forklarer at forskyvningene på lasten har ført til at skipet får inn vann i lasterommet.

– Det er en uavklart situasjon. Det er røffe forhold – rapportert om bølger opp i femten meter, det er storm. Fartøyet har fremdeles krengning. Det er utfordrende å være der ute. Vi fortsetter med redningsoperasjonen til situasjonen er avklart om bord.

– Hva skal til for at situasjonen blir definert som avklart?

– Det er kapteinen som vurderer det der ute – når fartøyet er sjødyktig og trygt. Været som er der nå, gjør det ekstra utfordrende. Fartøyet har styring og motorkraft, det går mot bølgene og vinden for å sikre best mulig forhold om bord, sier Andersen.

Venter på skip til 66 mill. – tenker mest på mannskapet

Blant lasten om bord på det nederlandske lasteskipet er et splitter nytt 24 meter langt serviceskip til en verdi av 66 millioner kroner på vei til Kolvereid – bestilt av AQS AS. Det er den største, grønne båten som står på dekk på lasteskipet.

Selskapet driver med service i havbruksnæringen – og dersom den noe dramatiske fraktseansen ender godt, vil skipet tas i bruk som det tredje serviceskipet av samme type i selskapet og brukes til blant annet slepeoppdrag og fortøyningsarbeid.

– Jeg har hatt kontakt med Moen Marin som vi har kjøpt båten av gjennom formiddagen. Det som har skjedd er at thrustere, som har blitt fraktet under dekk, har løsnet og forskjøvet seg slik at skipet har fått slagsiden og tatt inn vann, sier teknisk sjef Kristian Hjertvik i AQS til VG.

TEKNISK SJEF: Kristian Hjertvik i AQS. Foto: AQS

Thrustere er båtdeler som brukes for å forflytte en båt sideveis.

Informasjonen Hjertvik sitter på nå tyder på at dekklasten er uskadet og intakt – men all last er uansett forsikret under frakten, understreker han.

– Tankene mine går først og fremst til mannskapet – så får det materielle komme i andre rekke. Jeg har lav puls. Det er gode sjøfolk langs kysten her som kjenner båtene sine ut og inn, så jeg håper og tror det skal gå bra, sier Hjertvik.