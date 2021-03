GIKK BORT: Monica Aafløy Hansen døde av blodpropp i helgen. Hun ble 54 år gammel. Foto: Jødisk Museum i Oslo

Monica Aafløy Hansen (54) døde av blodpropp: − Vi er veldig lei oss

Monica hadde nylig meldt seg som frivillig til å hjelpe ved en helsestasjon i Oslo og fikk i den anledning AstraZeneca-vaksinen. I helgen døde hun av blodpropp.

I et Facebook-innlegg på siden til Jødisk Museum i Oslo skriver museet mandag at Monica er en av de to som døde ved Rikshospitalet i Oslo i helgen.

«Monica hadde nylig meldt seg frivillig til å hjelpe ved en av helsestasjonene i Oslo, og i den forbindelse ble hun vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Hun døde av blodpropp» skriver museet.

Avisa Oslo omtalte saken først.

Legemiddelverket informerte søndag kveld om de to nye dødsfallene der pasienter som har fått AstraZeneca-vaksinene hadde den spesielle kombinasjonen av blodpropp, blødning og lavt antall blodplater. Det er foreløpig ikke påvist en årsakssammenheng mellom vaksinen og de mistenkte bivirkningene.

«Livlig og alltid smilende»

Ifølge museet har Monica i flere år vært en tydelig og synlig medlem av venneforeningens styre. Hun beskrives som en livlig og alltid smilende person. Monica har jobbet flere år i ukebladet Hjemmet, men har de siste årene jobbet som frilansjournalist og Oslo-guide.

«Monica hadde mange interesser, noe som gjorde henne til en interessant samtalepartner. Hun var godt bevandret i nyere historie, Europas kongehus og ikke minst alt om hennes yndlingsby, Roma».

VG har vært i kontakt med jødisk museum i Oslo som ikke ønsker å si noe mer enn det som står skrevet på Facebook. Familien og nære venner bekrefter til VG at informasjonen som kommer frem i Facebook-innlegget stemmer og har gitt VG tillatelse til å omtale dødsfallet.

LIVLIG: Monica Aafløy Hansen (54) beskrives som livlig og alltid smilende av museet hun i flere år var et medlem av venneforeningens styre i. Foto: Jødisk Museum i Oslo

Venninnen om Monica: – Glødende engasjement

En nær venninne av Monica forteller til VG at hun tok initiativ til en lesesirkel de har hatt de siste årene og at de har delt mange gode minner sammen.

– Vi var studievenner og studerte kunsthistorie sammen: Vi har også bodd i Roma sammen og studert kunsthistorie der, sier venninnen.

Ifølge henne elsket Monica kongestoff og var ekstremt kunnskapsrik.

– Hun var ærlig, interessant og spennende. En litt sånn nådeløs type, som man blir veldig tiltrukket av, sier venninnen.

– Hun var utrolig morsom. Hun jobbet som journalist, men meldte seg til tjeneste i helsevesenet. Hun hadde mange reiseplaner. Hun elsker Roma, og hadde lyst å være med meg til Hellas. Tiden med corona ble veldig annerledes for henne. Hun elsket å lage mat, være sosial og samle venner. Hun var urban og moderne, med et glødende engasjement.

Jobbet som guide

Aafløy Hansen begynte sommeren 2018 som frilans-guide hos Oslo Guidebureau, ifølge Sandefjords Blad. Daglig leder Marit Utaker forteller at hun gjorde en veldig god jobb.

– Vi er veldig lei oss, og synes det er helt fryktelig. Hun jobbet spesielt med kongestoff og jødiske turer for oss. Hun var veldig hyggelig, inkluderende og stilte alltid opp.

– Hun var veldig glad i italiensk, så hun var ofte ute på flyplassen og møtte italienske gjester, sier Utaker.