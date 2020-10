Foto: Harald Nygård

Revolusjonerende metode kan bli tatt i bruk i Norge: Vil slektsforskere avsløre Plaza-kvinnen?

Genetisk slektsforskning løser drapsgåter i USA og Sverige. Nå vurderer også norsk politi å benytte den omstridte metoden som kan løse våre største kriminalsaker.

Etter premieren på Netflix-dokumentaren om Plaza-mysteriet mandag 19. oktober, har VG mottatt flere hundre tips og henvendelser fra Netflix-seere over hele verden.

Den overveldende delen av henvendelsene er spørsmål om hvorfor norsk politi ikke har forsøkt genetisk slektsforskning i jakten på den ukjente Plaza-kvinnens identitet.

Genetisk slektsforskning har avslørt drapsmenn som den beryktede «The Golden State Killer» i California, og i Sverige har et nylig et 16 år gammelt dobbeltdrap blitt oppklart som følge av denne metoden.

Ved hjelp av slektsforskere og kommersielle DNA-baser i USA får politiet tilgang til slektstrær som avdekker drapsmenn og savnede personer verden over.

Nå er Kripos og Riksadvokaten i tett dialog for å vurdere hvordan den omstridte metoden kan benyttes i norske saker.

– Politiet er satt til å oppklare straffesaker, og dette er et verktøy som kan være svært nyttig i enkelte saker, sier seksjonsleder i Kripos Mari Hersoug Nedberg til VG.

fullskjerm neste GRAVÅPNING: DNA fra den ukjente Plaza-kvinnen ble sikret ved gravåpningen i 2016. Nå åpner ny teknologi for at slektningene hennes kan spores opp.

Ved å laste opp DNA-profilen, enten fra en mistenkt eller fra en ukjent død, til en DNA-base som tillater politiet innsyn, kan politiets slektsforskere finne fjerne slektninger av vedkommende.

Basene det er snakk om heter GEDmatch og FamilyTreeDNA, og skal kun inneholde DNA-profiler fra personer som frivillig har lastet opp sine prøver, og som i tillegg har akseptert at deres profil gjøres synlig for politiet.

Når DNA-profilen er lastet opp til basen og søket gjennomført, mottar politiet en liste over personer som i større eller mindre grad har slektsbånd til den ettersøkte personen.

Det kan dreie seg om svært fjerne slektninger, hvor slektsforbindelsen ligger flere hundre år tilbake i tid.

Og det er her slektsforskerne kommer inn.

Ved å følge skogen av slektstrær tilbake til det felles opphavet, kan slektsforskerne lete seg frem igjen til nåtiden og sirkle inn den eller de personene som kan være aktuelle for politietterforskerne.

TIL VURDERING: Jurist og seksjonsleder i Kripos, Mari Hersoug Nedberg, jobber med å utrede den nye metoden. Foto: Kripos

Norsk politi har enn så lenge ikke benyttet den nye søkemetoden, men nå kan dette endre seg.

Arbeidet med å vurdere bruk av såkalte søk i kommersielle DNA-baser til politietterforskning har pågått i noe tid allerede, og trolig vil det komme avklaringer i løpet av første kvartal neste år.

– Det er ikke et klart forbud i dagens regelverk mot å benytte denne metoden, men det er behov for å gjøre nærmere vurderinger, sier jurist og seksjonsleder i Kripos Mari Hersoug Nedberg til VG. Hun uttaler seg på vegne av både Kripos og Riksadvokaten i denne saken.

Vurderingene som nå foregår mellom de to instansene, omhandler blant annet spørsmål som taushetsplikt, personvern og utvelgelse av hvilke saker som kan være aktuelle.

– Det vil aldri bli aktuelt å benytte denne metoden rutinemessig i et stort antall saker. Dette er en spesiell metode for de helt særskilte sakene, påpeker hun.

Det kan være aktuelt i alvorlige saker der etterforskningen står fast, og hvor nettopp søk i DNA-basene kan være med på å bringe etterforskningen videre, forteller hun.

25 ÅRS VENTING: Politiet har lett etter en løsning Plaza-mysteriet siden 1995. Kanskje kan ny DNA-metode bidra til å løse saken. (Her fra kriminalteknikernes rekonstruksjon i 2017) Foto: Brian Cliff Olguin

Svensk politi gjennomførte 2020 et pilotprosjekt der den omstridte metoden ble forsøkt brukt i en uoppklart straffesak.. Resultatet var at et 16 år gammelt dobbeltdrap ble oppklart.

– Vurderer norsk politi å igangsette et pilotprosjekt?

– Ja, det kan være en av løsningene vi kommer frem til når vurderingene er klare. Vi ser blant annet til land som har relevant erfaring fra denne metoden, deriblant Sverige, sier Nedberg.

– Er det aktuelt å benytte denne metoden i etterforskningen av Plaza-saken fra 1995?

– Det er Oslo politidistrikt som har ansvaret for Plaza-saken, så det er det eventuelt de som må vurdere.

HÅPER: Grete Lien Metlid er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, og har håp om at ny oppmerksomhet skal bidra til å løse saken. Foto: Frode Hansen

Håper Netflix-dokumentar vil gi svar

Etterforskningen av den 25 år gamle saken foregår fortsatt i Oslo politidistrikt. Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning, har fremdeles håp om å løse mysteriet på rom 2805.

– Gjennom vårt samarbeid med VG og Netflix håper vi at dokumentaren skal gi nye opplysninger i saken. Vår vurdering er at vi først ønsker å se om fornyet oppmerksomhet fra media og Netflix, kan frembringe opplysninger som kan bidra til å identifisere Jennifer.

– Vurderer dere å ta i bruk genetisk slektsforskning for å finne ut hvem «Jennifer Fergate» var?

– Bruk av private DNA databaser er en mulighet vi ser på, men det er både ressursvurderinger og etiske vurderinger knyttet til denne metoden som må hensyntas. Oslo politidistrikt håper å kunne finne svar på hvem Jennifer var, hva hun gjorde i Oslo og hva som skjedde i 1995, sier Grete Lien Metlid til VG.

fullskjerm neste LINKÖPING i 2004: 8-årige Mohammed Ammouri og 56-årige Anna-Lena Svensson ble knivdrept.

Svensk pilotprosjekt

På morgenen 19. oktober 2004 ble Anna-Lena Svensson (56) og Mohammed Ammouri (8) brutalt overfalt og knivdrept av en fremmed mann i et boligområde i den svenske byen Linköping.

Drapene rystet hele Sverige, og politiet satte inn store ressurser for å oppklare saken.

Men det skulle ta 16 år før oppklaringen kom, og da ved hjelp av en slektsforsker og noen amerikanske DNA-baser.

PILOTPROSJEKT: Jan Staaf ledet etterforskningen av dobbeltdrapet. Foto: Lasse Hejdenberg / TT NYHETSBYRÅN

Etterforskningsleder Jan Staaf ved Östergötland politidistrikt sier til VG at dobbeltdrapet ble utpekt som et pilotprosjekt for den nye metoden.

Dette var første gang i svensk historie at genetisk slektsforskning skulle brukes for å finne en gjerningsmann.

– Vi kjørte DNA-funnene fra drapsvåpenet gjennom to baser: GEDmatch og FamilyTreeDNA, og det var sistnevnte vi fikk mest nytte av, siden den har en relativt stor andel skandinaviske profiler, forteller Jan Staaf.

SUKSESS: Svenske Peter Söderlund er slektsforsker, og lykkes på bare fem uker å spore opp mannen politiet hadde lett etter i 16 år. Foto: Mats Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

På bare fem uker nøstet den svenske slektsforskeren Peter Sjölund (54) seg frem til mannen som kort tid senere skulle bli pågrepet for det 16 år gamle dobbeltdrapet.

Sjölund har drevet med slektsforskning siden tenårene, og blir ansett som svært kompetent på området. Han ble derfor ansatt som konsulent i etterforskningsgruppen under pilotprosjektet.

– Mitt arbeid begynte i starten av mai. Den 9. juni ble gjerningsmannen pågrepet, forteller Peter Sjölund til VG.

LANGE DAGER: Slektsforsker Peter Sjölund jobbet lange dager for å finne gjerningsmannen. Etter 5 uker lykkes han. Foto: Mats Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

DNA-profilen fra drapsvåpenet ble lastet opp i den amerikanske basen FamilyTreeDNA i april 2020, og allerede etter en ukes tid fikk etterforskningsgruppen svar.

Totalt 890 av de omkring 200 millioner personene i FamilyTreeDNAs base viste seg å ha varianter av slektsbånd til den ukjente gjerningsmannen.

Samtlige av disse 890 var personer som frivillig hadde lastet opp sin DNA-prøve, og samtidig akseptert at deres profil kunne gjøres synlig for politiet.

Men ikke alle var aktuelle.

Slektsforsker Peter Sjölund fant raskt ut at kun et 30-talls personer av de 890 var var aktuelle for videre undersøkelser – en vurdering han gjorde utfra hvor nært genetiske de sto gjerningsmannen.

Og ved å følge slektstrærne til disse personene, kunne Sjölund altså etter fem uker konstatere at det fantes to nålevende personer som passet beskrivelsene til gjerningsmannen.

To brødre som begge var født på 80-tallet og som hadde tilhold i det rette området på gjerningstiden.

TILSTO: Svenske Daniel Nyqvist (37) ble pågrepet etter 16 år, og tilsto samme dag. Foto: POLISEN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den 37-årige Daniel Nyqvist, som var 21 år da drapene ble begått, ble pågrepet og siktet 9. juni 2020.

Han tilsto ugjerningene samme dag i politiavhør.

Nye DNA-tester viste i tillegg at det var Nyqvists DNA som befant seg på kniven han brukte den morgenen i oktober 2004.

I oktober 2020 ble han domfelt for dobbeltdrapet i Linköpings tingsrett.

Han ble der dømt til rettspsykiatrisk behandling, siden det viste seg at han led av alvorlige psykiske lidelser som hadde forbindelse til drapshandlingene.

BILLIG OG NYTTIG: Svenske Jan Staaf mener metoden både er billig og nyttig. Foto: Stefan Jerrevång/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Var det ressurskrevende å benytte denne søkemetoden?

– Nei, vi brukte veldig små ressurser, forteller etterforskningsleder Jan Staaf ved Östergötland politidistrikt til VG.

– Det var meg, to pensjonerte politietterforskere på timeansettelse og en kompetent slektsforsker.

Til sammenligning jobbet det mellom 50 og 60 etterforskere på saken i 2004, forteller Staaf.

– Det trengs ingen større ressurser til denne søkemetoden. Det viktigste er at man får tak i en kompetent slektsforsker og noen politifolk som kan bistå med søk i politiets registre.

Heller ikke omkostningene ved DNA-søket var særlig høye, forteller han.

– Noen titusener for analysen i USA og omkring 150.000 i lønn til slektsforskeren.

Nå er det svenske pilotprosjektet under vurdering ved Nationellt forensiskt centrum (NFC), som skal vurdere i hvilken grad metoden også skal benyttes i andre straffesaker. Rapporten fra NFC er ventet innen utløpet av året.

– Jeg håper vi får beholde dette verktøyet til å løse de virkelig alvorlige forbrytelsene, sier kommissarie Jan Staaf til VG.

Foto: Janne Møller-Hansen

Mari Hersoug Nedberg fra Kripos er opptatt av å understreke at den nye metoden kun er aktuell i et begrenset antall saker.

– I de riktige sakene, og det er ikke gitt at det er i de mediestyrte sakene det er riktig å bruke dette verktøyet, sier Mari Hersoug Nedberg til VG.

– Hva legger du i begrepet mediestyrte saker?

– De store alvorlige sakene vekker jo medias interesse, men poenget er at det er politiet som må finne ut hvilke saker man skal benytte de metodene i. At man får gjort gode utvelgelser på det.

– Er det problematisk at det er private aktører som står bak DNA-basene det er aktuelt å søke i?

– Ikke nødvendigvis. Det er jo mange andre etterforskningsmetoder som også involverer private aktører, som banker og teleselskaper. Men DNA er en biometrisk opplysning, og dermed i en kategori av personopplysninger som er gitt et særlig vern. Derfor er det også mange og kompliserte problemstillinger rundt benyttelse av denne metoden.

23.10.20

