Søker etter savnet passasjerfly i Indonesia – funnet flyets koordinater

Flyet, som skal ha hatt minst 60 passasjerer om bord, mistet kontakten før det falt 10.000 fot. Nå meldes det om mulige funn av vrakrester i havet der flyet er savnet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

En talskvinne for transportdepartementet i Indonesia har bekreftet at de mistet kontakt med et indonesisk Sriwija Airlines-fly i 14.40-tiden lokal tid lørdag. Flyet skal ha vært i nærheten av Thousand Islands i Kepulaun Seribu da kontakten ble brutt.

Det skal være over 60 personer om bord i flyet, flere barn, melder Reuters.

Den indonesiske avisen Republika skriver at flyet skal ha vært forsinket før takeoff.

Det indonesiske sjøforsvaret har funnet flyets koordinater og gitt det til alle skip rundt og på stedet, sier offiser Abdul Rasyid ifølge Reuters.

Ved 14.40-tiden norsk tid melder indonesiske Røde Kors at de har rigget seg klare for å bistå med både personell og utstyr for evakuering av det savnede flyet.

Falt 10.000 fot

Informasjon fra Flightradar viser at et Boeing 737-fly fra lavprisselskapet Sriwijaya lettet fra flyplassen i Jakarta klokken 07.37 lørdag morgen norsk tid, før det en time senere stoppet opp utenfor kysten av Indonesia. Flyet er ifølge Flightradar 26 år gammelt.

Flyet var på vei til Pontianak på Borneo i Indonesia.

FLYET: 737-maskinen fra Sriwija Air. Her fotografert i 2015. Foto: Gusti Fikri Izzudin Noor, PLANESPOTTERS.NET/EPA

Kontakten ble brutt fire minutter etter at flyet tok av fra Jakarta skriver Flightradar på Twitter. Flyet skal ha falt 10.000 fot på under et minutt i forkant av dette, ifølge nettstedet.

Sjef for flyselskapet Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jauwena sier ifølge Reuters at flyet som forlot hovedstaden var i god stand.

Han sier også at flyet var 30 minutter forsinket før det kunne ta av på grunn av kraftig regn.

Har funnet mulige vrakrester

Mannskap på to fiskebåter har fortalt til CNN Indonesia at de hørte en eksplosjon i området på samme tidspunkt som flyet forsvant fra radaren. Det indonesiske forsvaret skal ifølge lokalavisen inews bistå med søk etter flyet og de savnede, og skal nå ha 11 båter i søk på havet.

Ifølge Reuters skal indonesiske redningsmannskap ha bekreftet at de mistenker å ha funnet deler fra det savnede flyet. Bilder på Twitter viser at flere båter nå søker på det aktuelle området.

På Twitter meldes fra flere lokale om funn i havet i området der flyet er savnet. Det skal blant annet være funnet kabler som kan tilhøre flyet, men dette er ennå ikke bekreftet.

For drøyt to år siden, i oktober 2018, styrtet et fly fra Lion Air utenfor Indonesia kun tolv minutter etter takeoff fra Jakarta. 189 personer mistet livet i ulykken. Flyet var et Boeing 737 Max-fly, det samme flyet som også var Ethiopian Airlines-ulykken i mars 2019. Det er imidlertid ikke denne flytypen som er savnet i Indonesia nå.