FORSVANT: Dette skjermbilde fra flyovervåkningstjenesten Flightradar, viser at et fly har tatt av fra flyplassen i Jakarta, men en time senere stoppet opp over havet utenfor den indonesiske kysten. Foto: Skjermdump fra Flightradar

Søker etter savnet passasjerfly i Indonesia

Det skal være 59 personer om bord i flyet. Kort tid før kontakten ble brutt skal flyet ha falt 10.000 fot.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En talsmann for transportdepartementet i Indonesia har bekreftet at de mistet kontakt med et indonesisk Sriwija Airlines-fly i 14.40-tiden lokal tid lørdag. Flyet skal ha vært i nærheten av Thousand Islands i Kepulaun Seribu da kontakten ble brutt.

Det skal være 59 personer om bord i flyet, inkludert seks barn, melder den indonesiske avisen Republika.

Informasjon fra Flightradar viser at et Boeing 737-fly fra flyselskapet Sriwijaya lettet fra flyplassen i Jakarta klokken 07.37 lørdag morgen norsk tid, før det en time senere stoppet opp utenfor kysten av Indonesia.

Flyet var på vei til Pontianak på Borneo i Indonesia.

Kontakten ble brutt fire minutter etter at flyet tok av fra Jakarta skriver Flightradar på Twitter. Flyet skal ha falt 10.000 fot på under et minutt i forkant av dette, ifølge nettstedet.

Saken oppdateres.