UTENFOR ÅSTEDET: Det var innendørs i leiligheten Marianne Hansen nylig hadde flyttet til på Hellerud hun også ble drept. Hun og den drapssiktede mannen var ikke samboere. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hellerud-siktede i avhør: Begikk drapshandling i frustrasjon

Mannen som er siktet for å ha drept 25 år gamle Marianne Hansen har forklart at han begikk handlingen i frustrasjon over at hun ikke ville være sammen med ham lenger.

Av Synne Eggum Myrvang og Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Det melder politiet i Oslo i en pressemelding. Marianne Hansen (25) ble funnet drept i leiligheten sin på Hellerud i Oslo den 8. juni i år. En 30 år gammel mann er siktet for drapet.

Ifølge politiet var kun de to tilstede da drapet skjedde.

– Marianne Hansen ble kjent med siktede via deres arbeidsplasser i Oslo, og de innledet et forhold noen uker før drapshandlingen. Siktede har forklart at han begikk drapshandlingen natt til 8. juni i frustrasjon over at Hansen ikke ønsket å fortsette forholdet.

– Bodde de sammen?

– Han bodde ikke hos henne da dette skjedde, sier politiadvokat Børge Enoksen til VG.

– Hva skjer fremover nå?

– Vi håper å kunne avslutte etterforskningen i løpet av sensommeren eller tidlig høst. Det er sannsynlig at den kan bli berammet før jul.

AVSPERRET: Store deler av bakgården bak leilighetsbygget drepte Marianne Hansen (25) bodde i var avsperret i timene etterpå fordi politiet jobbet på stedet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Forlenger varetektsfengsling

Politiet melder samtidig at de forlenger varetektsfengslingen av den drapssiktede mannen med åtte uker. Han er også siktet for drapsforsøk med bil på E6 kort tid etter drapshandlingen, da han kjørte i feil kjøreretning og kolliderte med et ektepar som ble ofre for villkjøringen, men ble skrevet ut av sykehuset kort tid etterpå.

Politiet bekrefter nå at relasjonen mellom den drepte kvinnen og den drapssiktede mannen var et forhold på noen uker. De har tidligere sagt at de to hadde en kortvarig relasjon.

En nabo VG har snakket med så henne sist ved 18-19-tiden mandag kveld, altså noen timer før politiet mener drapshandlingen har skjedd.

– Veldig fortvilt

Den 29 år gamle drapssiktede mannen er rumensk statsborger. Han erkjenner straffskyld. Hans forsvarer, Cathrine Grøndahl, sier til VG at han har det «svært vanskelig».

– Han uttrykker sterk anger og er svært fortvilet over at han har drept Marianne Hansen og for de lidelsene han har påført hennes nærmeste, sier Grøndahl til VG.

VG har vært i kontakt med familiens bistandsadvokat som ikke ønsker å kommentere de nye opplysningene. Vi har også vært i kontakt med kvinnens arbeidsplass, som ikke ønsker å kommentere saken.