ALVORLIG: Ordfører i Ørsta, Sølvi Dimmen, kaller situasjonen for den mest alvorlige de har hatt under pandemien. Foto: Frode Hansen

Smitteutbrudd i Ørsta og Volda: − Kom på verst tenkelige tidspunkt

Ørsta og Volda gikk inn i fellesferien med svært sårbar bemanning. Akkurat da kom smitten. – Den mest alvorlige situasjonen vi har vært i, sier Volda-ordfører.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Denne og neste uke har vi nesten ikke folk til å bemanne teststasjonen og legevakten i det hele tatt. Bemanningen er på et minimum, som selv uten smitte fremdeles ville vært for dårlig. Dette visste vi, men klarte ikke å få nok folk akkurat disse ukene, sier kommunelege i Ørsta, Marte Vaage Øie.

– At vi akkurat nå får noe jeg tror blir et massivt smitteutbrudd, er selvfølgelig svært utfordrende.

Ordfører i Volda kaller situasjonen svært alvorlig.

– Dette er den mest alvorlige situasjonen vi har vært i, sånn det ser ut nå. Utbruddet kom på verst tenkelige tidspunkt, sier Volda-ordfører Sølvi Dimmen.

Ørsta og Volda kommune opplever nå et smitteutbrudd med totalt 15 smittede denne uken. Onsdag er det foreløpig registrert fem nye tilfeller, skriver Ørsta kommune på sine sider.

Men kommunelege Vaage Øie frykter mange flere i tiden fremover.

– Jeg tror det kommer svært mange smittede til i løpet av dagen og de neste dagene. Det er viktig at det ikke blir en ny festhelg nå, så smitten får spre seg slik den fikk forrige helg.

– Alle enheter i samme situasjon

Det er deltavarianten som nå herjer i området, opplyser Volda-ordføreren. Kommunen skriver at alt tyder på at smitten har fått spredt seg blant unge tidlig i 20-årene. De smittede skal ha vært på flere fester, og svært mange skal særlig ha blitt smittet på My kitchen i Volda lørdag kveld.

– Vi har ikke hatt kapasitet til å ringe nærkontaktene, knapt nok tid til å kartlegge de smittede skikkelig. Vi klarer heller ikke å få tak i nok folk til å teste store volum. Alle enheter vi kontakter for hjelp er i samme situasjon med marginal bemanning i ferien, og mange er i sommerjobb i 20-årene og satt i karantene, sier Vaage Øie.

MASSIVT UTBRUDD: Kommunelege i Ørsta, Marte Vaage Øie, frykter et massivt utbrudd i de to kommunene. Foto: Ørsta kommune

– Vi må rett og slett erkjenne at vi ikke har kapasitet til å handtere et så stort smitteutbrudd midt i fellesferien.

Det er svært stor pågang på coronatelefonen, elektronisk timebestilling og testing, skriver Ørsta kommune. I dag er det meldt om rekordlang kø og folk som ikke har klart å bestille time elektronisk, trolig på grunn av den store pågangen.

Vurderer å be om hjelp fra nabokommuner

Kommunelegen sier de nå prioriterer testingen, med den dårlige bemanningen.

– Vi må utvide og oppbemanne testingen i første omgang. Så er vi helt avhengige av at folk følger karanteneregler selv om de ikke har blitt oppringt.

– Normalt sett kontakter vi alle nærkontakter, men nå kommer vi ikke til å klare det. Vi har trolig heller ikke oversikt over alle nærkontakter siden vi ikke får snakket med alle, og siden det er vanskelig å nå oss. I denne situasjonen er det ekstra viktig at alle hjelper til for å unngå videre smitte og å belaste kapasiteten på teststasjonen.

– Trenger dere hjelp fra nabokommuner?

– Vi vurdere å få hjelp utenfra. Men vi har forståelse for at nabokommuner sliter med noe av det samme i fellesferie de også. I tillegg er det også litt smitte i området rundt oss.

Ordfører i Volda sier de følger situasjonen tett i kommunene.

– Vi må ha en dialog på om man takler situasjonen, eller om man må kalle folk tilbake eller få inn samarbeidspartnere. Det må vi se an. Vi kan ikke stå i et stort utbrudd uten å få testet folk, sier Dimmen.

– Burde man ikke gjort noe med bemanningen da man så det var for dårlig rigget for fellesferieukene?

– Det hadde ikke vært noe problem uten smitten som nå kom. Samfunnet åpner, det er sommer og unge vil treffes, det er forståelig. Selv om det er lov til å møtes nå, er det ikke nødvendigvis fornuftig, så nå må vi begrense det sosiale.