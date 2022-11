SIKRER BEVIS: Politiet sikrer bevis etter at en stor hasjplantasje ble funnet i et gammelt bygg i Porsgrunn sentrum.

Avdekket stor cannabisplantasje i Porsgrunn sentrum

Et gammelt forsvarsanlegg ble brukt til å dyrke store mengder hasj i. Nå har politiet stengt av anlegget og startet etterforskning.

Sivilforsvaret eide bygget, men solgte det videre til et Key Property i 2018. De siste årene har den 900 kvadratmeter store bunkersen, vært leid ut. Nå viser det seg at det også har blitt drevet en stor narkoplantasje der.

Det var Telemarkavisa som først omtalte saken.

Bunkersen som ligger i Porsgrunn sentrum har hatt ventilasjonsanlegg, vanntank på flere tusen liter og et nødstrømsaggregat.

På tirsdag gikk politiet til aksjon og har siden da jobbet i flere dager med å sikre beviser.

– Det er beslaglagt 681 cannabisplanter. Det er flere rom med planter og potter med avkapp, og det er spor etter opphold i lokalene, sier politiadvokat Julie Sandvik til avisen.

De mistenker at det i perioder har bodd i anlegget mens de har driftet plantasjen.

ETTERFORSKER SAKEN: Politiet har startet etterforskning etter at hasjplantasjen ble funnet på tirsdag denne uken.

To menn siktet i saken

Politiet sier til avisen at narkotikaplantasjen bærer preg av at god planlegging og mye rigging.

De tror at plantasjen har vært der siden 2020. To menn er siktet i saken. De er siktet for grov narkotikakriminalitet.

En av dem er en 58 år gammel mann fra Vestfold og en annen 36 år gammel mann, som har thailandsk statsborgerskap.

58-åringen fra Vestfold erkjenner straffskyld for medvirkning til dyrkingen, mens den utenlandske 36-åringen nekter straffskyld, skriver Telemarksavisa.

Begge mennene møtte torsdag opp i retten der varetektsfengsling ble vurdert. Politiet ba om at de to siktede blir fengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud i de to første ukene.

Politiet tror flere enn de to kan være involvert i saken.

NRK har snakket med Key Key Property som eier bygget.

– Vi ønsker ikke å forstyrre politiets etterforskning, og vil derfor ikke kommentere saken nå, sier styreleder i Key Property Åge Muren til NRK.