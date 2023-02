OLJEFORUM: Bill Gates er blant trekkplasterne på Oslo Energy Forum.

Bill Gates: Vil bruke kunstig intelligens til å lage medisiner

– Kunstig intelligens som er klar om tre-fire år vil hjelpe oss å gjøre helse og utdanning mye bedre, sier filantrop Bill Gates til VG.

Tech-milliardær Bill Gates har siden 2008 viet seg helt og fullt til arbeidet med den humanitære stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation, som blant annet jobber for å forbedre grunnleggende helsetjenester i verden.

I forbindelse med «oljetoppmøtet» Oslo Energy Forum, forteller han til VG at han den siste tiden har vært i mange møter som omhandler mulighetene som kunstig intelligens (AI) kan gi for bedre global helse.

I dette intervjuet med VG snakker han blant annet om kunstig intelligens, at han er skuffet over hva verden har lært etter corona-pandemien – i tillegg til å rose norske politikere.

– Kunstig intelligens som er klar om tre–fire år vil hjelpe oss å gjøre helse og utdanning mye bedre, sier tech-milliardæren til VG.

TOPPMØTE: Gates i samtale med statsminister Jonas Gahr Støre.

Viktigste nyskapning

Til tyske Handelsblatt har Bill Gates uttalt at kunstig intelligens, som ChatGPT ChatGPTAI, eller kunstig intelligens, er et område av datateknologi som fokuserer på å utvikle algoritmer og metoder som gir maskiner evnen til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens, som å lære, problemløse, planlegge, gjenkjenne tale og bilder, og forstå naturlig språk. NB! For ordens skyld så er denne definisjonen skrevet av ChatGPT. , er den viktigste nyskapningen nå.

Til VG forteller han hvordan denne typen teknologi virkelig kan endre verden til det bedre.

– Vi er i en tid nå hvor datamaskiner lærer å skrive og lese. Tidligere kunne datamaskiner gjengi tekst, de kunne hjelpe deg å redigere tekst, men de kunne ikke lese og sammenfatte, eller lese og hjelpe deg å forstå ting, sier han.

Konkret sier han at det for stiftelsen hans vil bety at kunstig intelligens (AI) kan brukes til avansert utviklinger av medisiner.

– Det gjelder vaksiner mot malaria og hiv, og det betyr å bruke det til å bistå i helsekonsultasjoner. I mange av landene vi jobber treffer folk flest aldri på en doktor og de får aldri komptente helseråd.

Gates ser også for seg å bruke kunstig intelligens til å bedre global læring.

– Vi kan bruke det til utdanning, for blant annet å hjelpe barn som blir demotivert. Se for deg at du kan bygge en storartet mattelærer, som du kan samhandle med på en givende måte for barnet, sier filantropen ivrig til VG.

OSLO: Bill Gates starter arbeidsuken med to dager i Oslo.

Roser Norge

I en årrekke toppet Microsoft-gründer Gates listen over verdens rikeste, men nå er han forbigått av blant andre grunnleggeren av Amazon, Jeff Bezos, og Tesla-gründer Elon Musk.

Nå er Gates rangert som den fjerde rikeste av magasinet Forbes, med en anslått formue på 129 milliarder dollar, omtrent 1302 milliarder kroner.

I likhet med flere av sine med-milliardærer reiser han med privatfly.

Nylig forklarte han i et BBC-intervju hvordan han mener det kan rettferdiggjøres å bruke privatfly og samtidig kjempe for et bedre klima.

Den engasjerte amerikaneren sier han følger med interesse Norges overgang til en mer bærekraftig utnyttelse av naturressurser.

– Norge er veldig heldig og administrerer faktisk sin formue godt takket være Oljefondet, der investeringene er gjort på vegne av folket, sier Gates.

At Norge er bestemt på å være en leder både innen utslippsreduksjon og klimatilpasning, er bra for verden, mener han, og konkluderer « Norge planlegger for fremtiden».

– Sammenlignet med oljen er det små tall, men det er virkelig flott at Norge er så investert i klimaarbeid. Folk kommer til å be dem gjøre mer, sier Gates til VG.

MILLIARDÆR: Lenge var Gates den rikeste mannen i verden. Nå er han en av verdens største filantroper.

Advarte mot pandemiberedskap

Blant hovedprioriteringene til Gates’ stiftelse er bekjempelse av smittsomme sykdommer, som aids, tuberkulose, malaria og polio.

For syv år siden advarte Gates om at verden ikke var forberedt på den neste pandemien.

Han skulle vise seg å ha rett da coronapandemien rammet i 2020.

I intervjuet med VG i Oslo beskriver milliardæren en skuffelse over hvor lite verden ser ut til å ha lært av årene med pandemi.

– Jeg skulle ønske at pandemien i større grad hadde åpnet folks øyne for hvor viktig helse og lik tilgang på helsehjelp er. Jeg ser ikke at den har det, mener Gates.

Han sier Ukraina-krigen tok med seg sine egne utfordringer. Og at selv om klimakampen engasjerer han, skulle han ønske det var samme oppmerksomhet rundt global ulikhet i helse.

– Ved hvilke anledninger hører du om fremgang i global helse? Tenk på klima – det er store møter og aktivister og folk stopper deg på gaten - men antallet mennesker klimaet tar livet av nå er ikke engang én prosent av det tilsvarende tallet for helseulikhet. Vi har ingen synlighet rundt forskjeller i helsetilbud, mener filantropen.

Norge «storartet partner»

Bill Gates er likevel optimistisk med tanke på hvilken forskjell norske politikere kan utgjøre.

Han roser norske statsledere for engasjementet de har vist for globale helsespørsmål.

– Norge har vært en storartet partner innen global helse. Verden trenger å fornye fokuset på global helse, den har mistet litt fokus på det. Vi må idémyldre litt hvordan vi kan få fokus på det igjen, sier Gates.

– Vi har denne eldre generasjonen, Tore Godal, Gro Brundtland – selv Stoltenberg er jo ikke helt ung lengre - og Erna Solberg – hun kom på hvert eneste møte, personlig, hun kom og satt og noterte for seg selv, uten personell rundt seg. Vi hadde et godt samarbeid. Nå må vi få de yngre politikerne til å vise det samme engasjementet, sier Gates til VG