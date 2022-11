PÅ ÅPEN GATE: En mann i 20-årene ble skutt og drept på åpen gate natt til søndag.

Bilde delt på nett etter skyting på Grønland

– Klart uheldig, mener politiet om delingen av bildet etter at en ung mann ble skutt og drept på Grønland i helgen.

Bildet, som ser ut som om det er fanget av et overvåkningskamera, viser en mann som står og ser ut mot gaten med en pistollignende gjenstand i høyrehånden. Begge armene henger ned langs siden.

TV2 omtalte bildet først.

Bildet er tatt bare noen få meter unna der den fornærmede mannen i 20-årene blir funnet skutt på bakken natt til søndag. Meldingen om skyting kommer inn til politiet klokken 04.18, bare kort tid etter at vitner i området har hørt skudd.

– Sentralt etterforskningsmateriale

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo-politiet mener det er uheldig med bildet som nå har kommet på avveie.

– Det er klart uheldig for enhver etterforskning, også denne, at såpass sentralt etterforskningsmateriale som dette er spres på sosiale medier. Nå har vi henstilt pressen om å ikke publisere dem. Det har de ikke gjort, og det setter vi pris på, sier Michelsen til VG.

Vil ikke ha «forurensede» forklaringer

Årsaken til at politiet ikke ønsker bildet spredd, er fordi det kan skade etterforskningen, forklarer han.

– Vi har potensielt flere vitner og potensielt flere mistenkte som vi ikke har snakket med ennå, og da er det uheldig at de kan se og lese om etterforskningsmaterialet vårt. Vi ønsker at deres forklaringer ikke er påvirket eller forurenset av opplysninger politiet allerede sitter på, forklarer politiadvokaten.

To menn er så langt siktet i saken – en mann i 30-årene er siktet for drap, mens en mann i 20-årene er siktet for medvirkning til drap. De ble begge varetektsfengslet mandag.

Den drapssiktede mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere bildet som er delt overfor VG. Mannen har så langt ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

Mannen som er siktet for medvirkning, nekter enhver befatning med drapet, sa hans forsvarer Iman Ghous Ali til VG tidligere mandag.

SPERRET AV: Et strekke på et titalls meter langs Brugata på Grønland i Oslo ble sperret av etter drapet natt til søndag.

Har funnet våpen

Den drapssiktede mannen opplyste selv hvor det lå et våpen.

– Politiet fant et våpen der han sa det lå et våpen, men det gjenstår skikkelige kriminaltekniske undersøkelser for å finne ut om det faktisk er våpenet som er benyttet til drapet, sier politiadvokat Michelsen.

Han sa tidligere mandag at de involverte i saken har en relasjon til hverandre.

– Den relasjonen går ut på at de har en tilhørighet til et belastet miljø i dette området. De kjenner til hverandre og oppholder seg i samme miljø rundt Grønland.