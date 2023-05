Toppe lovet adopsjons-gransking i januar - fremdeles ikke i gang

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) annonserte for fire måneder siden en ekstern granskning av utenlandsadopsjoner, men det er fortsatt ikke bestemt hvem som skal gjennomføre granskingen eller hva deres mandat er.

Toppe sier at hun håper å få mandatet godkjent før sommeren og at granskingen kan starte til høsten, men opposisjonspolitikere er frustrert over tidsbruken.