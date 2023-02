Jan Ottar Egenes (74) døde den 7. januar.

Fikk ikke ambulanse – døde kort tid etterpå

Den 7. januar ble Jan Ottar Egenes (74) funnet livløs, under én time etter at han ringte legevakten og ba om hjelp.

– Man tenker veldig på hva som kunne skjedd hvis vi fikk hjelp. Dette er en ekstra belastning, sier Kari Egenes (70) til VG. Hun forteller at hun fant sin egen ektemann død hjemme i stuen i Øyslebø i Lindesnes kommune.

Slik beskriver Kari hendelsesforløpet denne morgenen:

Det er fredag 6. januar 2023. Jan Ottar, som har diabetes type 2, har følt seg dårlig den siste uken. I dag er formen bedre, men i løpet av natten skal den bli verre.

Klokken 06.08 lørdag den 7. januar ringer ekteparet Lindesnes legevakt og spør etter ambulanse. Kari sier at forespørselen ble avvist, og at Jan Ottar isteden fikk en time klokken 10.15.

Klokken 07.06 ringer Kari 113, etter å ha funnet ektemannen livløs.

VG har sett dokumentasjon på at tidspunktene for telefonsamtalene, stemmer.

Kari Egenes (70) og Jan Ottar Egenes (74).

Vil ikke kommentere

Den 2. februar varslet statsforvalteren i Agder tilsyn med Lindesnes kommune etter å ha blitt kjent med Karis opplevelse den 7. januar.

Kommuneoverlegen i Lindesnes kommune, Viggo Lütcherath, skriver i en e-post til VG at de ansatte foretar en gjennomgang av hendelsesforløpet, men han ønsker ikke å kommentere saken i detalj.

– Vi innhenter dokumentasjon og har en dialog med statsforvalteren. Når vi har gått igjennom de tingene kan vi muligens si mer, men vi vil ikke gå ut med mer på nåværende tidspunkt. Det fordi vi vil gjøre ting i rett rekkefølge, skriver Lütcherath.

Han skriver at kommunen vil vurdere om det er gitt forsvarlig helsehjelp, og at de tar saken på høyeste alvor.

Kommuneoverlege i Lindesnes kommune, Viggo Lütcherath. Her i en annen sammenheng i 2021.

Fylkeslegen i Agder, Aase Aamland, skriver i en e-post til VG at de har bedt kommunen gjennomgå hendelsen, komme i dialog med pårørende, og om at de gir en skriftlig tilbakemelding innen 9. mars.

– I vårt brev til kommunen har vi avslutningsvis skrevet: «Vi ber om en konkret beskrivelse av hvem som har deltatt i gjennomgangen, hvordan den er gjennomført, samt beskrivelse av eventuelle korrigerende tiltak/plan for å sikre etterlevelse av disse. Når vi har mottatt kommunens tilbakemelding vil vi vurdere om det er formålstjenlig med ytterligere tilsynsmessig oppfølging,» skriver Aamland.

«Jeg tror det haster»

Kari forteller at Jan Ottar hadde vanskelig for å sove natten til den 7. januar. Da Kari våknet rundt klokken 05.30 samme morgen, fant hun Jan Ottar liggende på sofaen i stuen.

– Han var dårlig. Vi kledde på oss, og han ringte legevakten cirka klokken 06.00. Han fortalte om hvordan han hadde hatt det den siste uken og at han trengte ambulanse, sier Kari.

Men det kom ingen ambulanse, sier Kari.

– Det var mye frem og tilbake. Vi fikk høre at det koster mange tusen for en ambulanse og at den bare brukes i akutte tilfeller. Da tok jeg telefonen og sa «jeg tror vi må ha en ambulanse, jeg tror det haster», gjenforteller Kari.

Jan Ottar fikk deretter en time med legevakten. En time de to følte de måtte gå med på, sier Kari.

Hun hevder at legevakten flere ganger spurte om Jan Ottars fødselsdato over telefonen.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sa det. Vi følte vi ble oppfattet som gamle og demente, men jeg vet ikke om det er rett. Det handler om å bli tatt på alvor, sier Kari.

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath skriver at kommunen først og fremst vil uttrykke medfølelse overfor de pårørende som har mistet et familiemedlem.

– Det er leit å høre at de opplever at de ikke er blitt møtt av legevakten på en god måte. Vi er opptatt av å ivareta pasienter og pårørende, skriver Lütcherath.

Skulle bare hente en pute

Kari forteller at de to satt ved kjøkkenbordet til rundt klokken 07.00, før Jan Ottar bestemte seg for å legge seg på sofaen i stuen. Jan Ottar skal straks ha sagt at han var surklete i brystet, før Kari gikk ut av rommet for å hente en pute til han.

– På de sekundene var han død, sier Kari.

For idet hun kom tilbake med puten skjønte hun at noe var galt.

– Jeg ringte 113, og de sendte ambulanse. Jeg prøvde å legge han ned på gulvet. Det var veldig tungt, men til slutt klarte jeg å få han på rygg og starte med kompresjoner, gjenforteller Kari.

– Det var forferdelig. Det var som i en film – du havner på siden av deg selv, jeg handlet på impuls. Jeg hadde håp om at han skulle komme til live igjen, men det skjedde ikke, fortsetter hun.

– En beskrivelse de har

VG har spurt kommuneoverlege Lütcherath hva han tenker om Karis beskrivelse av hendelsene, og deres opplevelse av å få avslag på ambulanse.

– Det er en beskrivelse de har. Når du ringer legevakten ringer du med melding om at du har en syk pasienten – nå snakker jeg generelt. Man blir kategorisert i grønn, gul eller rød. Om man blir kategorisert som rød sender man ambulanse på hastetur, om gult skal pasienten tilses innen to timer, og om grønt skal pasienten få time hos legevakten eller fastlegen, svarer Lütcherath i en telefonsamtale med VG.

– Men om Karis beskrivelse stemmer betyr det at Jan Ottar har blitt kategorisert som grønn, og så døde han én time senere?

– Vi har fått hennes beskrivelse og den er med i vår gjennomgang, svarer Lütcherath.