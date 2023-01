SVINDLET SEG TIL LUKSUS: Den 37 år gamle kvinnen som utga seg for å være «Alice», kjøpte blant annet denne boligen i et inngjerdet boligområde og en hvit Ram-pickup for pengene hun svindlet til seg fra den 87 år gamle mannen.

«Alice» tiltalt: Svindlet holocaustoverlevende for over 27 mill.

Mens den 87 år gamle mannen som overlevde holocaust nå står uten leilighet og sparepenger, mener påtalemyndigheten at «Alice» gjennom fire år har kjøpt hus, fete biler og dyre klokker for pengene hun svindlet ham for.

Nå ser det imidlertid mørkt ut for den tiltalte 36 år gamle kvinnens videre luksustilværelse.

Onsdag ble hun pågrepet og tiltalt for nettsvindel, som har en strafferamme på opp til 20 år i fengsel ved domfellelse.

– Kvinnen har i årevis bedratt en 87 år gammel holocaust holocaustBetegnelse for folkemordet det nazistiske Tyskland utførte på jøder og andre minoriteter fra 1938-1945. -overlevende og på ondsinnet vis tappet ham for sparepenger for selv å bli millionær gjennom svindelen, sier påtaleansvarlig Damian Williams ved Southern District of New York om saken.

De mener hun har svindlet mannen for 2,8 millioner dollar - som tilsvarer over 27 millioner norske kroner.

Kvinnen brukte ifølge tiltalen svindelpengene på hus inngjerdet boligområde i Florida, hotellopphold på blant annet luksuskjeden Ritz, flere biler og Rolex-klokker – blant annet.

Påtalemyndigheten mener kvinnen har forfalsket e-poster, fakturaer og brev som skulle se ut som de var fra banken for å underbygge løgnene sine, i bytte mot luksuslivet hun levde.

Det er ikke kjent hvordan kvinnen stiller seg til anklagene.

87-åringen ble på sin side tappet for sparepenger og måtte selge leiligheten sin som følge av svindelen, som skal ha pågått fra rundt mai 2017 og frem til oktober 2021.

TILTALT: Den 36 år gamle Florida-kvinnen, «Alice», ble kjent med den fornærmede mannen på en datingside. Nå står hun tiltalt for å ha svindlet ham for over 27 millioner norske kroner.

Møttes på datingside

«Alice» traff den eldre mannen på en datingside for seks-syv år siden.

Den første bankoverføringen skal ifølge tiltalen ha vært tidlig i 2017 – på 25.000 dollar:

«Alice» spurte fornærmede om å låne penger til å betale advokaten sin, som hun sa at ikke vil betale ut penger for et skadeoppgjør. Hun fikk penger – og forsikret etterpå om at skadeoppgjøret ble utbetalt. Politiets undersøkelser viser derimot at hun aldri fikk utbetalt et slikt oppgjør.

Slik fortsatte hun ifølge påtalemyndigheten å lyve de neste fire og et halvt årene. For å overbevise mannen, sa hun at kontoene hennes ble fryst hvis han ikke betalte, og derfor heller ikke ville få igjen pengene sine om han ikke overførtepenger.

Forfalsket e-post, brev og fakturaer

Ved å forfalske e-poster, brev og fakturaer som utga seg for å være fra banken, men i virkeligheten var skrevet av henne selv, underbygde hun løgnene overfor den gamle mannen.

Han selv fortsatte å betale – i frykt for å aldri se pengene sine igjen om han ikke gjorde det.

– Den tiltalte har utnyttet en pensjonist som bare søkte selskap og svindlet ham for alt han hadde spart opp, sier assisterende direktør Michael J. Driscoll ved FBIs feltkontor i New York i en pressemelding.

Påtalemyndigheten mener mannen har gjort totalt 62 pengeoverføringer til «Alice» – på til sammen 2.8 millioner dollar.

Innrømmet for sønnen

I oktober 2021 innrømmet mannen overfor sønnen sin at han hadde gitt alle sparepengene sine til «Alice».

Sønnen svarte da at han var blitt lurt. Det ble ingen flere overføringer etter dette.

Kvinnen stilles for retten i Middle District of Florida, men det er ikke kjent når.