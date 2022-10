FLØY FOR NORWEGIAN: Et Norwegian-fly går inn for landing. NB! Flyet som er avbildet er ikke det som omtales i saken.

Norwegian-leaset fly var få meter unna bakkekrasj: − Alvorlig

Et Airbus-fly med 172 passasjerer var få meter unna å krasje i bakken under en flytur fra Stockholm til Paris - uten at pilotene visste det.

En muntlig kommunikasjonsfeil førte til en nesten-kollisjon for et passasjerfly under en innflygning til Charles-De-Gaulle i Paris.

Det viser en midlertidig rapport fra franske Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety (BEA) – som er ansvarlig for tekniske undersøkelser av ulykker og hendelser i sivil luftfart.

Flyet, en 23 år gammel Airbus A320, ble flydd av Airhub Airlines. Selskapet fløy imidlertid på oppdrag for Norwegian Air Sweden.

Før sommeren ble det kjent at Norwegian måtte lease inn fly fra andre selskaper for å få ruteplanen til å gå opp før sommeren – deriblant fra Airhub.

Flysmart24 skrev da at behovet blant annet skyldtes at Norwegians egne, nye fly ble forsinket grunnet ekstra vedlikehold. til

Dårlig sikt

Nestenkollisjonen skjedde da flyet måtte iverksette en «go-around» under landing på Charles-De-Gaulle grunnet dårlig vær og lav sikt.

Flyet skal ha vært så nært som seks fot unna bakken – altså under to meter – uten at det var framme ved rullebanen.

Hendelsen, som skjedde 23. mai i år, ble forårsaket av feil høydemålerinnstilling. Ifølge rapporten ga kontrolltårnet pilotene en QNH-innstilling på 1011 i stedet for 1001 da de startet nedstigningen mot flyplassen.

QNH er lufttrykk omregnet til trykk ved havnivå, og brukes i luftfart for å kalibrere høyden under takeoff og landing.

Feilen ble ikke oppdaget av mannskapet på flyet – ei heller av kontrolleren – og pilotene fløy derfor lavere enn de burde ha gjort. Flyet fløy i et tett skydekke under innflygningen, og hadde ikke noen visuelle referanser, sier BEA.

– Alvorlig

Også under andre nedstigning opererte flyet med feil høyde - men pilotene rettet opp dette da de nå fikk sikt over rullebanen.

Flyet landet deretter som normalt. Ingen personer ble skadd under landingen. Hendelsen blir riktignok omtalt som «alvorlig» i rapporten.

BEA sier at kontrolleren i flytårnet også ga det samme feilaktige QNH-tallet - på engelsk - til en EasyJet-flyging på vei inn til samme rullebane. Mannskapet siterte imidlertid det riktige tallet - 1001 - tilbake til kontrolleren.

Kontrolleren ga deretter instruksjoner til et Air France-fly – men siterte da riktig tall på fransk.

BEA skriver at etterforskningen fortsatt pågår.

Nestenulykken har vakt oppsikt etter at den svenske piloten Petter Hörnfeldt omtalte etterforskningen på YouTube.

Hörnfeldt driver flybloggen Mentour Pilot og en YouTube-kanal under samme navn, som har over en million abonnenter. YouTube-videoen har sett over en million ganger.

– Flyr ikke lenger for oss

Grete Kruse Roald, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, sier at de tar saken svært alvorlig.

– I perioder i sommer leide vi inn fly og mannskap for å unngå kanselleringer. De få gangene vi ser oss nødt til å leie inn fly og mannskap, er det et absolutt krav fra vår side at de skal være godkjent av europeiske luftfartsmyndigheter og følge europeiske regelverk.

– Vi tar denne saken på alvor og dette selskapet flyr ikke lenger for oss.