FANT KROPPSDELER: Svensk politi fant kroppsdeler fra en norsk kvinne på denne adressen.

Drapssiktet blottet seg foran henne: − Fortrengte det i flere år

VÄRMLAND (VG) En kvinne i 20-årene husker hvordan nordmannen som er siktet for drap og likskjending i Sverge blottet seg foran henne da hun som 13-åring var på vei til skolen.

Kvinnen, som bor på Sørlandet, blir paff da hun får vite at det er samme mann som nå er siktet – som blottet seg foran henne på skoleveien for 16 år siden.

– Åh, Herregud! Er det han som er siktet? Det er grufullt å tenke på at at noen kan få seg til å gjøre noe slikt, sier kvinnen til VG søndag.







Hun ønsker å være anonym.

Kvinnen har lest om saken både lørdag og søndag, og ble som mange andre oppskaket over detaljene. Svensk politi fant torsdag kroppsdelene til en død kvinne i fryseren til nordmannen, som bor øde til i Värmland i Sverige.

Søndag ettermiddag ble mannen varetektsfengslet i to uker for likskjending, ikke for drap. Men politiet fortsetter å etterforske om han drepte kvinnen eller ei, selv om mannen selv nekter for dette.

Se intervju med mannens forsvarer her:

Ifølge påtalemyndigheten jobber politiet ut fra at kvinnen kan ha ligget i fryseren siden september 2018, altså i fire og et halvt år.

Om hendelsen som førte frem til at siktede ble dømt for blotting på Sørlandet i 2007, sier kvinnen:

– Jeg fortrengte det i flere år etterpå. Men jeg husker jeg var på vei til skolen en morgen, så sto det en bil et stykke foran meg. Da jeg nærmet meg bilen, så så jeg en mann som sto ved bilen, blottet seg og onanerte, beskriver hun.

GRISGRENDT: Området rundt huset der den døde kvinnen ble funnet, er landlig med grusveier, jorder og skog.

Snudde seg bort

– Husker du hvordan du reagerte?

– Jeg tror jeg reagerte ved å snu meg bort - se en annen vei. Så gikk jeg raskt videre på vei til skolen, svarer kvinnen.

Hun ble som mindreårig avhørt med video- og lydopptak i såkalt dommeravhør etter hendelsen, og møtte aldri mannen verken før- eller etter den episoden på skoleveien.

Mannen er også dømt for å ha blottet seg for en kvinne i 70-årene året i forveien – altså i 2006. Ifølge dommen oppsøkte han kvinnen i hennes hjem, hvoretter han blottet seg gjentatte ganger for henne.

Domstolen pekte på at blottingen var av graverende art og at han utvilsomt skapte frykt og engstelse hos de to ofrene.

Psykiske problemer

Den domfelte mannen forklarte den gang for retten at det var hans psykiske problemer som var årsaken til at han blottet seg.

Kvinnen, som var i 70-årene da blottingen fant sted, er død.

Den siktede mannen i fryseboks-saken er også tidligere straffedømt flere ganger i perioden 1982 - 2006, senest i 2006 med fengsel for promillekjøring.

Før det var han også domfelt to ganger for sedelighetsforbrytelser, for voldtekt i 1993 og for blotting i 2004.

Forsvareren Stefan Liliebäck sier til VG at han ikke kjenner til mannens straffehistorikk og ønsker ikke å kommentere det.

