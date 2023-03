Erna Solberg: Derfor bør Norge bli med i EU

I sin tale til Høyres landsmøte sier Erna Solberg at EU har spilt en viktig rolle i krigen i Ukraina – og at stadig flere beslutninger fattes der, mens Norge blir sittende på gangen.

– Når krigen er over, vil USA igjen se mot Asia. Da blir EUs rolle enda viktigere. Og vi har satt oss selv på gangen, sier Høyre-lederen, og ramser opp områder der hun sier Norges avhengighet av EU blir større:

Helseberedskap, industriutvikling, klima og det grønne skiftet, forsvarsindustri, et ryddig arbeidsliv, tilgang til markeder for norske bedrifter, grensekontroll, handelskonflikter.

– I sak etter sak viser det seg at det er i vår interesse å være på innsiden, sier Solberg, og spør:

– Hvor er Norge når de viktige beslutningene fattes? Jo, vi venter spent på en café i Brussel mens andre land fatter viktige beslutninger som angår oss. Nei, kjære venner, Norges plass i Europa er ved bordet.

Lørdag er Høyre samlet til sitt landsmøte på Gardermoen, i sterk medvind. I månedene som har ledet opp til det, har de sust fram på alle meningsmålinger. På VGs partimålinger har de ligget over 30-tallet helt siden september, sist i mars.

– Stadig viktigere

Til VG utdyper Solberg at hun ikke med dette sier at Norge bør ta en ny debatt om hvorvidt Norge skal melde seg inn nå - men samtidig at hun mener EU-medlemsskap har blitt stadig viktigere.

– Mitt ståsted har alltid vært at Norge burde være medlem, men jeg mener at det er mange ting som endrer seg i samfunnet nå som gjør det viktigere, sier hun.

– Det er veldig enkelt for de på Nei-siden hvis man går rett i å snakke om vi skal være medlem eller ikke i stedet for å snakke om deres alternativer til hvordan vi skal løse dette. Vi må tørre å ha de stegene, og ta det den debatten. Når folk alltid skal løpe til siste punkt på listen mister man det, sier hun.

I MEDVIND: Erna Solberg har gode tall med seg til partiets landsmøte på Gardermoen.

Vedum: - Legg bort EU-drømmen

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke debatten velkommen. Han svarer kontant:

– Legg bort EU-drømmen.

Sp-lederen sier Norge ikke bør gi fra seg den friheten det er å stå utenfor EU.

– Vi ser det blant annet innenfor fiskeripolitikken, hvor vi i dialog og forhandlinger med EU har hatt gode rammevilkår i tiår – og matpolitikken og energipolitikken, sier han, og legger til:

– Erna bør gi en garanti at hun ikke vil ta opp EU søknad i neste periode. Sånn hun uttaler seg nå virker som Høyre vil bruke første mulighet til å søke.

– Hverken Støre eller Solberg tar til orde for en ny EU-debatt?

– Det er mulig det, men signalene og de politiske innstillingene til landsmøtet i Høyre går langt i å signalisere at det. Det må bli slutt å sitte på en kafé i Brussel, som Solberg uttrykte det; hun mener vi i stedet bør sitte på innsiden av EU, sier han.

– Da vil jeg si at vi skal hegne om den nasjonale handlingsfriheten som det er å stå utenfor. Det norske folk har sagt nei til EU to ganger, i 1972 og 1994. Jeg ser ikke at det er noe grunnlag for å endre på det. Jeg synes Høyre skal forsone seg med det, i stedet for å løfte en EU-debatt på nytt.

Støre vil ikke ha ny EU-kamp

Statsminister Støre sier han ikke ønsker noen ny EU-kamp.

– Det viktigste nå er at vi har et godt samarbeid med EU på viktige områder. Jeg synes ikke dette er riktig tid for en ny medlemskapsdebatt. Nå trenger vi samling for å styre trygt og rettferdig gjennom krisene, sier han.

– Senker seg et nytt jernteppe

I sin tale til landsmøtet advarer Erna Solberg mot at totalitære krefter er på fremmarsj i verden.

– Stadig oftere ser vi at udemokratiske land som Russland, Kina og Iran finner sammen. Vi ser tegn til at det senker seg et nytt jernteppe. Tegn til en ny kald krig, sier Erna Solberg i sin tale til Høyres landsmøte.

Samtidig sier hun Norge ikke bør slutte å handle med Kina, og forsvarer den kontroversielle normaliseringsavtalen med landet som Unge Høyre har tatt til orde for å skrote.

– Et land som handler med resten av verden, må også til en viss grad være åpent mot resten av verden. Det begrenser makthavernes spillerom, sier Solberg.

Erna Solberg på landsmøtet sammen med nestlederne Henrik Asheim og Tina Bru

Hyller Ukrainas motstandskraft

Høyre-lederen startet talen med å rose Ukrainas motstandskraft, og snakke om Russlands grusomheter i Ukraina.

– Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor ukrainere kjemper så hardt.

Hvorfor de kjemper sånn bare frie mennesker kan kjempe. Og hvorfor vi må støtte dem gjennom den vanskelige tiden for landet deres. Det skal vi gjøre, ser Solberg.

Hun sier Høyre vil være en garantist for å stille opp for Ukraina så lenge som nødvendig.

– Å akseptere imperialisme og simpelt tyveri av andre lands arealer med våpenmakt, fremmer ikke fred.

Men hun minner også om de andre alvorlige konfliktene som fortsatt pågår i verden - som i Syria, som fortsatt er delvis lovløst, og om undertrykkingen av kvinner i Iran som hun sier ble slått ned med «sjokkerende brutalitet».

– Tenk dere, at jenters hår kan være så truende for gamle menn som klamrer seg til makten.

Også her trekker Soberg frem EU, og peker på EU flagget som noe samlende. Hun viste til at EU-flagget også ble heist sammen med det Ukrainske da Kherson ble frigjort, og trakk frem de som har demonstrert for EU i Georgia.

– De som nå løfter EU-flagget på nytt skal vite at de har vår støtte, sier Erna Solberg.

– Tvangspensjoneringen må ta slutt

Erna Solberg vier også talen til å snakke om det hun har pekt på som en av de store utordringene i Norsk poltikk: Eldrebølgen.

– Vi er i dag ikke forberedt på økningen som kommer. I 2050 kan det være 240 000 mennesker med demens i Norge.

Hun sier Norge trenger å både skape flere veier inn i arbeidslivet for folk, og flere arbeidsgivere som ser mulighetene.

– Flere som ønsker det må få muligheten til å stå lenger i jobb, enten på heltid eller i mer fleksible ordninger tilpasset den enkelte, sier hun

– Og for å være helt ærlig: Tvangspensjoneringen av skarpe og friske 70-åringer må ta slutt.

Hun sier også flere trygghetsboliger gjør at flere kan bo hjemme lenger, og nærmere bibliotek, cafe og servicetilbud.

– Eller min kjepphest: TTP - Tøfler til polet.

– Kritisk

Fredag skal Høyre blant annet snakke om skattepolitikken - og om grunnrenteskatten, der sterke krefter har krevd at partiet skal si tydeligere nei.

Erna Solberg sier mange investorer sier de ikke lenger har tilt til rammebetingelsene i Norge.

– Dette er kritisk. Hvis vi skal klare den grønne omstillingen trenger vi store

investeringer i landet vårt.

Hun peker også på noen av de vanskeligste sakene som Norge står overfor, som strømpriskrisen og tilgang på kraft, og viser til at Høye har foreslått tolv tiltak for økt kraftproduksjon

— Høyres mål er at rimelig kraft skal være et konkurransefortrinn for industri og

næringsliv, og et gode for norske husholdninger. Men her finnes det ingen raske og enkle løsninger. Om få år kan vårt kraftoverskudd være spist opp. Derfor må vi ha mer av alt, raskere.