FORTVILET: Lillian forteller at hun og kvinnen som ble funnet i fryseboksen i Värmland var bestevenninner i en årrekke. Hun mottok nyheten om at kvinnen var funnet død for noen dager siden.

Bestevenninnen ble funnet i fryseren: − Vi betrodde hverandre med det aller meste

AGDER (VG) Kvinnen som ble funnet i fryseboksen i Sverige, var Lillians beste venninne. Tre ganger i uka brevvekslet de to kvinnene - så sa det stopp.

– Jeg har ikke helt klart å ta det innover meg. Det er så tragisk at jeg knapt finner ord, sier Lillian.

Hun heller kaffe i koppene hun har stående på den lille kjøkkenbenken i bobilen hun bor i. Skiver med vaniljekake og rullekake er dandert på et fat.

– Jeg ble nesten litt svimmel og kvalm. Jeg holdt på å kaste opp i bilen på vei til butikken i stad, fortsetter hun.

Kjente dem begge

Det har bare gått noen dager siden Lillian fikk vite at det var hennes nærmeste venninne som ble funnet død i fryseboksen hjemme dypt inne i de svenske skoger.

15. mars fant politiet levningene etter en kvinne i 60-årene i huset hun delte med samboeren i Värmland. Mannen i 50-årene er nå varetekstfengslet, siktet for likskjending og mistenkt for drap.

I BOBILEN: Lillian har bodd flere år i bobilen sin. Hun forteller at den gir henne stor frihet.

Han er tidligere straffedømt en rekke ganger. Blant annet for promillekjøring og sedelighetsforbrytelser.

Lillian forteller at hun kjente dem godt begge to.

Bestevenner i en årrekke

VG møter sørlandskvinnen et sted i Agder, men Lillian har bodd mange steder gjennom livet. Det var slik hun først møtte den norske kvinnen.

I 1996 leide Lillian en hytte i nærheten av paret som senere utvandret til Sverige.

– Vi hadde mange gode stunder sammen, hvor det ble spilt musikk, forteller hun.

MUSIKALSK: Musikk har vært viktig for Lillian gjennom hele livet. Den har hjulpet henne med å håndtere vanskelige erfaringer.

Lillian og kvinnen ble bestevenninner. De hadde delt mange av de samme livserfaringene.

Selv har Lillian brukt musikken for å håndtere vanskelige opplevelser. Hun forteller at venninnen helst lyttet til gamle kassetter fra 60- og 70-tallet.

Brevene

Da de to kvinnene flyttet langt fra hverandre, holdt de kontakten. De sendte tekstmeldinger, snakket i telefonen og brevvekslet hyppig.

– På ett tidspunkt sendte vi tre brev i uken til hverandre. Hun foretrakk å skrive med penn og papir, for det var mer personlig, forteller Lillian.

Nå har Lillian tatt frem tre brev som ligger på bordet foran henne.

– Jeg har lest gjennom brevene siden i dag tidlig. De er på 22 og 23 sider, og dette er bare en liten brøkdel av alle brevene jeg fikk, fortsetter hun.

Alle brevene er bevart.

– Jeg har en kartong på lageret.

BUNKE MED BREV: Lillian og den avdøde kvinnen sendte mange brev til hverandre gjennom årene.

Lillian forteller at hun og venninnen ikke bare brevvekslet. De sendte også pakker til hverandre med klær, vin og pledd.

Hun tar frem en håndskrevet lapp og leser:

– «Kjæreste Lillian, sender med disse pleddene . De er som du ser brukt, men om du ikke vil ha de selv så kan du bare gi dem bort»

Lillian tar hendene til ansiktet.

– Vi betrodde hverandre med det aller meste. Og det ble mellom oss, alltid, forteller hun.

– Tvers gjennom veldig snill

Lillian forteller at hun savner bestevenninnen . Hun beskriver henne som svært snill med de rundt seg.

– Hun var tvers gjennom veldig snill. Veldig imøtekommen, sier Lillian.

SAVNER VENNINNEN: Det har gått flere år siden Lillian traff bestevenninnen.

Men venninnen kunne også være svært bestemt.

– Hvis hun øynet noe som ikke var bra, da ble hun sint. Det aksepterte hun ikke.

– Hun var veldig flink til å sette seg i respekt og la ingenting i mellom, fortsetter Lillian.

– Plutselig ble det stopp

Selv om de ikke møttes så ofte, var kontakten hyppig. Så stoppet det.

– Jeg tror det var i januar eller februar 2018. Plutselig ble det stopp, sier Lillian.

Forut for dette hadde venninnen fortalt Lillian at hun og samboeren skulle på ferie til Spania. Lillian sendte kvinnen en tekstmelding.

– Så svarte jeg at jeg ønsket de lykke til og alle slike ting og at jeg håpet at de fikk det fint, forteller Lillian.

Men hun fikk aldri noe svar.

– Jeg synes det var så rart at jeg ikke fikk noe livstegn fra henne. Jeg synes det var veldig rart.

Fikk beskjed om nummerbytte

Lillian forteller at hun opprettholdt kontakten med kvinnens samboer og at hun gjorde flere forsøk på å få kontakt med venninnen. Ifølge Lillian ga mannen beskjed om at kvinnen hadde blitt syk og mistet taleevnen.

Da spurte Lillian om hun kunne kommunisere med venninnen på tekstmeldinger.

KONTAKTEN STOPPET: Lillian forteller at kommunikasjonen med kvinnen plutselig stoppet opp i begynnelsen av 2018.

– Nei, det kunne jeg ikke. For da hadde hun byttet nummer plutselig sa han, forteller Lillian oppgitt.

VG har snakket med den siktedes forsvarer, Stefan Liliebäck, som ikke har noen kommentar til det kvinnenes venninne har fortalt om hva siktede skal ha sagt.

Planla besøk

I desember i fjor planla hun og en kamerat å reise til Sverige for å besøke paret.

– Jeg kunne gjerne tenkt meg å se henne. Jeg hadde ikke sett henne på 15 år og vi hadde vært bestevenninner i over 20 år, forteller Lillian.

Noen dager før avreise sier kameraten at han vil de skal vente med å reise til snøen har smeltet og veiene er bare.

PÅ REISEFOT: Lillian treffer VG i Agder hvor hun nå har parkert bobilen for en periode.

– Jeg ble litt sur, for jeg jeg hadde gledet meg til å treffe henne igjen. Jeg hadde så mange planer. Samtidig måtte jeg respektere at han ikke ville dra, sier Lillian.

Ifølge Lillian kontaktet hun venninnens samboer og sa at de utsatte besøket til utpå våren.

Brevene fått ny betydning

Svensk politi har bekreftet at kvinnens familie tok kontakt med dem i 2019. Men saken ble aldri formelt anmeldt. VG har forsøkt å komme i kontakt med kvinnens familie.

Lillian forteller at hun savner støtten som venninnen gav henne. Nå er brevene enda mer verdifulle for henne.

– Da jeg satt og leste dem i dag morges, så jeg på de med helt andre øyne, forteller hun.

– På hvilken måte da?

– Jeg hadde det kanskje travelt den gangen jeg først fikk de i posten, men i morges fikk brevet mer innhold enn da jeg leste de første gang.

Nå ønsker hun å lese alle brevene som venninnen sendte på nytt. De er alt Lillian har igjen.

