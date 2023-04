RETT I KURVEN: Anette Trettebergstuens far fikk satt opp en basketballkurv i oppkjørselen da kulturministeren vokste opp hjemme på Ridabu. Hun viste at skuddteknikken ikke er glemt i baskethallen på Vulkan. Til høyre: eks.landslagsspiller Marco Elsafadi.

Imponert minister: Basketball kontrer mot frafall

VULKAN (VG) Selv med høyt fritidsfrafall, finnes det idretter som kontrer. Midt i Oslos matmekka er et basketlag blitt mer populært enn kamskjell. Kulturministeren fikk innblikk i hemmeligheten, og traff kurven.

– Hva må til for å beholde flere barn og unge i idrett, kultur og organiserte fritidsaktiviteter?

Spørsmålet gnager både kultur- og idrettsstatsråden og en hel frivillig sektor som har sett mengder av medlemmer rase ut av rekkene både under- og etter pandemiårene.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) fikk et lysende eksempel på at noen tiltrekker seg barn og unge - da hun besøkte Centrum Tigers basketklubb sist onsdag.

På tross av fotballstjerner som Haaland, Ødegaard og håndballjentene:

Basketball har de siste årene vært den raskest voksende lagidretten i Norge.

I en romslig idrettshall midt mellom restauranter, gourmetbutikker og mer eller mindre kjente barer - boltrer barn og unge seg.

De lemper store baller oppi kurven 305 cm høyt over gulvet.

Flere titalls barn og unge vil gjerne bli med og trene basket. Men det er sprengfullt. Pågangen er enorm fra en folketett hovedstad.

Trenger bare sko

Tilbudet er bortimot gratis, og egentlig trenger spillerne bare et par sko.

– Dette er jo et godt eksempel på at noen klarer det. At flere tar denne type ansvar. Sørger for å ha lavterskeltilbud der økonomi overhodet ikke er noen barriere. Og populariteten til de gratis treningene her viser jo at det er åpenbart rekrutterende, sier Anette Trettebergstuen tydelig imponert.

«BOR» I HALLEN: Wilsan Enbouge (18) er et veldig vanlig syn i baskethallen på Vulkan. Spiller han ikke selv, så trener han yngre spillere. Omtrent fem dager i uka er han innom hallen.

Hun mener flere kunne gjort mer av det samme:

– Jeg tenker at det er noe flere burde gjort, det er imponerende at de gjør det her. De har en liten bane, mange lag, mange kull som skal trene. De kunne sagt at de ikke har kapasitet til å kjøre noe gratis, men de gjør det likevel.

Det synes jeg er veldig imponerende, kommenterer kulturministeren.

Skuddtrening

Hun setter seg noen minutter ned på gulvet i hallen. Får høre historien om basketklubben midt i hovedstaden.

Men med store, harde basketballer rundt seg, fristes ministeren til å teste ut gamle skills.

Tidligere elitespiller og nå styremedlem i Idrettsforbundet, Marco Elsafadi, tar mer enn gjerne rollen som skuddinstruktør.

Statsråden tar ballgrep og setter både én og to baller i kurven.

Info Idrettene som vokste raskest 2016–2021: Norges Brettforbund. Norges Golfforbund. Norges Basketballforbund. Norges Hundekjørerforbund. Norges Tennisforbund. Norges Dykkeforbund. Norges Skøyteforbund (kunstløp/kortbaneløp). Norges Klatreforbund. Norges Luftsportforbund. Norges Bokseforbund. (Kilde: Norges idrettsforbund) Vis mer

– Det jeg har sett her synes jeg egentlig bør tjene som eksempel for andre klubber også. Hvis man prioriterer å gi bort noe tid til gratis trening, så tror jeg nok at det er med på å øke rekrutteringen til sporten på lang sikt, sier Trettebergstuen til VG.

SKUDDTEKNIKK: Wilsan Enbouge viser hvordan en basketstraffe skal utføres. De andre i køen: Sylja Hivju Molvær (14), styremedlem i idrettsforbundet Marco Elsafadi og basketpresident Jan Hendrik Parmann. Kulturminister Anette Trettebergstuen studerer basketfolket.

– Hvorfor tror du basket vokser mest av lagidrettene?

– Vanskelig å si. Men det koster jo lite. Du må ha et par sko. Her inne var det mange som spilte i sokkelesten også. De fleste andre idretter har jo et utstyrsjag som har blitt ganske stort, observerer hun.

Info Centrum Tigers Hovedoppgave: Drive målrettet aktivitets-, antivold- og integreringsarbeid blant barn, unge og voksne på Grünerløkka og i Oslo generelt.

Tigers har de siste fem årene vokst med 200 prosent, og har størst vekst i gruppen under 19 år.

Klubben teller 488 basketspillere med bakgrunn fra 50 nasjoner.

Økt fra 102 medlemmer til 190 medlemmer under 13 år fra 2021 til 2022. (Kilde: Centrum Tigers) Vis mer

Regjeringen har bevilget 100 ekstramillioner for å støtte idretten mot frafallet.

– Bør andre kulturutøvere også få en slik ekstrapott?

– Vi har jo for eksempel prioritert ekstra midler til korpsforbundet i år, nettopp fordi de også har en frafallsproblematikk. I alt vi gjør nå er det en rød tråd i vår

at økonomien ikke skal være barriere og at terskelen for deltakerne skal senkes, svarer Trettebergstuen.

FULLTREFFER: Anette Trettebergstuen fikk et gjensyn med en idrett som hun drev med på helt uorganisert vis hjemme på Ridabu i oppveksten. Det ga trolig mersmak. Til høyre: eks. landslagsspiller i basketball Marco Elsafadi.

Basketpresident Jan Hendrik Parmann forteller VG at forbundet har en pott på et par hundre tusen kroner som brukes til å betale kontingent og treningsavgifter til spillere og familier med anstrengt økonomi.

Sosialdemokraten Trettebergstuen liker det.

– Mange innenfor breddeidretten har slike ordninger.

Det er det som har vært så fint med den norske idrettsmodellen. I den enkelte klubb der ute, så fikser de det bare. De ser den som ikke betaler kontingenten, og så bare fikser de det, sier hun.

Problemet nå er bare at det er flere og flere som ikke klarer å betale.

– Det blir en så uforholdsmessig stor utgift for klubben at de ikke klarer det. Det er det som er det alvorlige.