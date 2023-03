Politiet: Har gjort det største kokainbeslaget noensinne i Norge

Cirka 800 kilo med kokain ble beslaglagt. Ingen er pågrepet i saken.

– Det er slettes ikke vanlig, og to til tre ganger så stort enn vi noen gang har tatt tidligere. Det er også dobbelt så mye som vi har hatt samlet de siste fem årene. I Europa tar man jevnlig beslag på den størrelsen.

Oslo-politiet og Tolletaten inviterte til en orientering om et større beslag av et parti med narkotika torsdag ettermiddag.

Områdeleder i Tolletaten, Tim Gurrik, og leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, informerte om beslaget på pressekonferansen.

– Det er et særdeles stort beslag gjort denne uken. Beslaget er ut i fra prøver og tester vi har gjort så langt på cirka 800 kilo kokain. Det fremstår som det største kokainbeslaget noensinne gjort i Norge. Det er verdt flere hundre millioner kroner, sa Metlid på pressekonferansen.

Beslaget ble gjort i Oslo, og ingen personer er pågrepet.

– Det er åpenbart organisert og alvorlig kriminalitet. Vi ønsker nå ikke å si hvor i byen beslaget er gjort, og det er viktig å si at ingen er pågrepet. Vi etterforsker saken med stor styrke. Det er alvorlig kriminalitet, og vi har alltid et mål om å gå for bakmenn. sa Metlid videre.

Til VG etter pressekonferansen sier Metlid at det ikke er noen tvil at et så stort parti knytter seg til organisert kriminalitet.

Sikkerhetsrisiko

Når det er snakk om så store verdier som i dette beslaget, kan det utgjøre en sikkerhetsrisiko.

– Det er for tidlig å si hvem som var ment som mottaker. Vi jobber alltid, også i denne saken, etter flere hypoteser. En av teoriene kan være at dette ikke var ment for Norge og det norske markedet.

Ifølge Gurrik har Tolletaten et omfattende internasjonalt samarbeid.

– Med bakgrunn av informasjon vi fikk i samarbeidet, kunne Tolletaten i Oslo spore opp sendingen sentralen i Oslo. Det ble gjort manuell kontroll av hundretalls fruktkasser. Vi fant kassene og gjorde beslag av de, så tok vi kontakt med politiet. Det er et rekordstort beslag.

Vil ikke si hvor

Politiet ønsker ikke å gå nærmere på hvor nøyaktig i Oslo kokainen ble funnet.

– Det er funnet sentralt i Oslo. Vi går tidlig ut med informasjon, tidligere enn vi normalt gjør. Vi må ta hensyn som gjør at vi ikke går ut med den type detaljer, sa Metlid.

Ifølge Metlid utgjør så store verdier i narkotika en risiko for samfunnet.

– Det kan utgjøre en risiko i at noen vil forsøke å få kontroll på dette partiet. Enten at det har kommet på avveie, eller at noe har gått galt. Det er derfor vi er opptatt av å gå ut med informasjonen, for å være i forkant før noen prøver å finne og lokalisere dette stoffet.

Metlid kunne ikke utelukke at det er et større narkotikanettverk i Norge de har avdekket.

– Vi vet ikke om dette var ment for det norske markedet og hva veien videre var.

Ifølge Gurrik kom beslaget i Norge som en konsekvens av et større beslag i Tyskland.

– Gjennom kontaktene vi har pekte det mot et parti som kunne ha gått til Norge. Vi fikk denne informasjonen, og gjorde undersøkelser. Slik fant vi lokaliseringen.

Kokainen var gjemt i kasser med frukt, og skal ha vært der i antageligvis bare noen dager. Tolletaten brukte også narkotikahunder i beslaget.

Rettelse RETTELSE: I et nyhetsvarsel fra VG ble det gjengitt at politiet har gjort et beslag på 850 kilo kokain. Det riktige er at politiet opplyser at beslaget er på cirka 800 kilo kokain. Rettelsen ble gjort 30.03.2023 klokken 18.53