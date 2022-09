I NORDISKE FARVANN: Russiske ubåter ble angivelig observert utenfor danskekysten i forrige uke, ifølge CNN. Bilder er tatt i 2016, da en russisk Delta IV-ubåt ble fotografert utenfor Andøya.

CNN: Russiske fartøy observert i nærheten av Nord Stream-ledningene

Flere russiske militærfartøy har den siste tiden blitt observert i det samme området som gasslekkasjen oppsto, forteller vestlige etterretningskilder til kanalen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tirsdag ble det oppdaget tre store hull i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

Årsaken er foreløpig ukjent, men seismologer registrerte flere kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag, og flere har ment at lekkasjen kan skyldes russisk sabotasje.

CNN siterer flere anonyme etterretningskilder på at det ble observert flere støttefartøy i det russiske sjøforsvaret både mandag og tirsdag i nærheten av der lekkasjene ble oppdaget. I tillegg skal russiske ubåter ha blitt observert i det samme området i forrige uke.

En dansk militærkilde understreker samtidig at det ikke er uvanlig å se russiske fartøy i internasjonale farvann.

Ann-Kristin Bjergene, kommunikasjonssjef i Forsvarets etterretningstjeneste, forteller VG at hun ikke har nok informasjon til å uttale seg om saken torsdag kveld.

Russland har også hevdet at lekkasjene skyldes sabotasje, men har i stedet pekt mot USA.

Det russiske energiselskapet Gazprom er hovedeier av rørledningene, som går mellom Russland og Tyskland.

Gasskrig i Europa

Putin har gang på gang blitt beskyldt for å føre en energikrig mot Europa som et motsvar på vestens sanksjoner på krigen i Ukraina.

Lekkasjene i Østersjøen skjer i en periode der energimarkedet i Europa allerede er under sterkt press. Gassprisene steg på ett tidspunkt med tyve prosent tirsdag ettermiddag, etter å ha falt fire dager på rad.

I sommer valgte Russland å strupe gasstilførselen til Nord Stream 1 på ubestemt tid. Nord Stream 2 har på sin side aldri blitt satt i drift. Begge ledningene var derimot fylt med teknisk gass for å holde trykket oppe, som nå har lekket ut i store mengder.

Norsk gass- og energieksport har dermed aldri vært like viktig som nå, noe som betyr at de kan være spesielt utsatt for sabotasje, ifølge forskere.