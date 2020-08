Tidligere oljefondssjef Knut Norheim Kjær sier at det er smertefullt å se på det som utfolder seg rundt ansettelsen av ny oljefondssjef. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Tidligere oljefondssjef: Umulig å innfri kravene til representantskapet

Tidligere oljefondssjef Knut Norheim Kjær sa på Debatten på NRK torsdag at det er umulig å eliminere risikoen for interessekonflikt for oljefondssjefen.

NTB

Nå nettopp

Kjær var oljefondssjef fra 1997 til 2007. Han var med på å bygge opp oljefondet og utforme det etiske regelverket.

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har fortsatt eierandeler i hedgefondet Ako Capital, og representantskapet, som er sentralbankens tilsynsorgan, mener at det kan føre til interessekonflikter.

Det er en nyanseforskjell i hvordan representantskapet og hovedstyret i Norges Bank omtaler risikoen for interessekonflikt rundt ansettelsen av Tangen, påpeker Kjær. Representantskapet mener at risikoen for interessekonflikt må elimineres . Hovedstyret sier ansettelsesavtalen etter alle praktiske formål eliminerer risikoen for interessekonflikt.

Denne hårfine forskjellen er vesentlig, mener Kjær.

– Du kan aldri eliminere risikoen for interessekonflikter. Det kan alltid være mulige interessekonflikter, sier Kjær.

Publisert: 20.08.20 kl. 22:53

