Tajik krever selvransakelse fra finansministeren

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik mener passivitet fra finansministerens side førte til at Tangen-saken ble mer dramatisk enn den hadde trengt å være.

Tajik har nå sendt et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner (H) der hun inviterer ham til gå i seg selv etter bråket rundt ansettelsen av finansmannen Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet (NBIM).

«Kva ser finansministaren at han burde gjort annleis i tida etter at han var informert om valet av ny leiar for NBIM 28. februar, dersom han hadde lagt rett lovtolking frå lovavdelinga til grunn i sin kontakt med Norges Bank fra fyrste stund?» skriver hun i spørsmålet.

Tajik var saksordfører for Stortingets behandling av ansettelsen. Hun mener det nå er dokumentert at Sanner lenge la feil lovforståelse til grunn i saken, og Tajik tror dette førte til at han forholdt seg mer passiv enn han hadde trengt å gjøre.

– Det er ikke lenger noen tvil om at Jan Tore Sanners passivitet i denne saken hadde betydning for at det endte med å bli såpass dramatisk at en enstemmig finanskomité på Stortinget var nødt til å kreve handling, sier Tajik til NTB.

– Vi hadde ikke trengt å havne her, fastslår hun.

