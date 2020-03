SKEPTISK: Justisminister Monica Mæland vil ikke at kommuner skal ha egne coronatiltak i tillegg til de nasjonale. Foto: Tore Kristiansen

Flere kommuner trosser justisministeren – stenger omverdenen ute

Selv om både justisministeren, helseministeren og Folkehelseinstituttet fraråder det, har mange norske kommuner langt strengere karanteneregler enn de nasjonale.

Landegrensene er stengt. Kommer du til Norge fra utlandet, skal du i 14 dager corona-karantene.

Kommunegrensene skal derimot være åpne, sier regjeringen.

Men mange kommuner er ikke helt enige.

– Vi kjenner coronatilfellene i vår kommune og har kontroll på dem. Men hvis vi får inn smitte fra andre kommuner, kan det raskt endre seg, sier ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes til VG.

Hyttekommunen innførte på fredag to tiltak:

Alle som tar opphold i kommunen, må i 14 dager karantene.

Alle personer som ikke bor eller jobber i kommunen, forbys å overnatte i kommunen.

Det siste går direkte mot unntaket i regjeringens hyttelov, som sier at friske familiemedlemmer kan dra i karantene på en hytte i en annen kommune hvis en av personene i husstanden er coronasmittet.

Oppdal er langt fra den eneste kommunen som begrenser innreise. Men det synes justisminister Monica Mæland lite om.

– Dette får negative ringvirkninger, sa justisminister Monica Mæland på en pressekonferanse fredag.

Blant annet trakk hun frem at det kan vanskeliggjøre transport av medisiner.

Mæland får støtte av ministerkollega Bent Høie.

– Vi må ha de samme reglene over hele landet. Vi håper at kommunene tar dette til seg, sier helseministeren til VG.

Det samme sier Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi vurderer at de generelle rådene som gjelder i Norge, er nok for å beskytte befolkningen generelt, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Hun peker på at tiltakene som er innført nasjonalt er veldig inngripende.

– De reduserer kontakthyppigheten blant folk, og vi oppfordrer også til bedre hånd- og hostehygiene. Alle disse tiltakene samlet demper smittepresset i befolkningen, sier Vold.

Noen kommuner som har egne karanteneregler i tillegg til de nasjonale: Tromsø

Oppdal

Rennebu

Midt-Telemark

Seljord

Vinje

Tokke

Kviteseid

Ørland

Orkland

Rindal

Frøya

Hitra

Frosta

Vestvågøy

Vågan

Flakstad

Moskenes

Værøy

Vardø

Tromsø De ulike kommunene har ulike karantenebestemmelser. Listen omfatter ikke absolutt alle kommuner som har vedtatt egne karantenebestemmelser i tillegg til de nasjonale. Vis mer

STYRER NASJONALT: Folkehelseinstituttets Line Vold mener at de nasjonale tiltakene er nok til å dempe smittespredningen. Foto: Frode Hansen

En av kommunene som trosser de nasjonale myndighetenes råd, er Lofoten-kommunen Vestvågøy. Sammen med resten av kommunene i området setter de alle personer som har vært i fylkene sør for Trøndelag i karantene.

– Smittesituasjonen her i Nord-Norge er to uker bak Sør-Norge. Ved å begrense innreise og sette alle som kommer i karantene, kan vi bidra til at utviklingen her hos oss blir kontrollerbar, sier Vestvågøy-ordfører Remi Solberg til VG.

Foreløpig har kommunen hans ikke et eneste bekreftet smittetilfelle. I alle Lofoten-kommunene til sammen er det bare to bekreftet smittede.

OVERBYR REGJERINGEN: Vestvågøy kommune har innført strengere karanteneregler enn de nasjonale myndighetene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er veldig mange kompetente personer som jobber i Folkehelseinstituttet. Hvorfor mener dere at dere kan vurdere dette bedre enn dem?

– Vi kjenner vår egen region best. I Lofoten har vi ett lokalsykehus, med begrenset kapasitet på respiratorer. Vår vurdering er at tiltakene våre forsinker reglene, sier Solberg.

Noe av det samme mener ordfører Espnes på Oppdal. Han er samtidig åpen på at de kan justere tiltakene sine etter hvert.

– Vi er jo inne i noe som ingen av oss har prøvd før, hverken vi i kommunene eller de nasjonale myndighetene. Da må vi forsøke oss frem, og så er vi åpne for at vi kanskje må endre underveis, sier ordfører Espnes i Oppdal.

