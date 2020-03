HONGKONG: Myndighetene sier de har påvist coronaviruset i to hunder. Foto: Tyrone Siu / X02605

Hongkong: Coronaviruset funnet i ny hund – ikke bevis for at det smitter mennesker

Hongkongs dyrehelsemyndigheter melder at coronaviruset er funnet i enda en hund, ifølge kinesiske medier.

Oppdatert nå nettopp

En to år gammel schæferhund har fått påvist viruset i Hongkong, skiver South China Morning Post. Hunden skal ha bodd med en 30 år gammel kvinne som også er smittet med coronaviruset.

Også en annen hund bodde i det samme hjemmet, men testet negativt på viruset. Ingen av dyrene hadde vist noen tegn til å være smittet, opplyser helsemyndigheter til den kinesiske avisen. Begge hundene er nå satt i karantene.

Sarah L. Caddy, forsker og veterinær ved Universitet i Cambridge, skriver at dette ikke bør gjøre folk bekymret for at hunder kan spre coronaviruset.

– En positiv test betyr bare at viruset er funnet i prøven. Testen klarer ikke å si om coronaviruset formerer seg i hunden, eller om hunden kun har slikket et smittet område i hjemmet, skriver hun på forskernettsiden The Conversation.

Dette er det andre funnet som er registrert av coronaviruset i hunder, etter at en 17 år gammel hund av rasen pomeranian hadde et «svakt» positivt prøveresultat i slutten av februar, også dette i Hongkong. Det ble da tatt prøver fra hundens munnhule og nese.

Denne hunden døde denne uken, etter å ha vært i karantene, men dødsfallet skyldes ikke coronaviruset, mener Hongkongs helsemyndigheter.

De understreker at hunden ikke hadde symptomer på sykdommen, og sier at de tror dødsfallet skyldes hundens høye alder og en underliggende sykdom som den hadde.

Myndighetene i Hongkong sier også at det ikke finnes beviser for at hunder og katter kan få sykdommen Covid-19 av å være smittet med coronaviruset. Det finnes heller ikke beviser for at mennesker kan bli smittet av husdyr, skriver CNN.

Det er ikke heller ikke bekreftet at mennesker kan smitte dyr med viruset, skriver forsker Sarah L. Caddy i The Conversation.

Myndighetene i Hongkong mener imidlertid at mennesker kan smitte kjæledyr som hunder og katter.

– Det er veldig sannsynlig at de to positive tilfellene i Hongkong er eksempler på smitte fra mennesker til dyr, sier Malik Peiris, en ledende folkehelseprofessor ved Universitetet i Hongkong til South China Morning Post.

Dana Varble, som er ledende veterinær ved organisasjonen North American Veterinary Community, sier til CNN at tusenvis av amerikanske kjæledyr er blitt testet for viruset, uten positive resultater.

Hun råder hundeiere til å fortsette å klemme hundene sine. Fysisk kontakt er viktig også for dyr, sier hun.

– Nå, når så mange mennesker jobber hjemmefra, er det en gyllen mulighet til å tilbringe mer tid med kjæledyret sitt.

Publisert: 21.03.20 kl. 02:12 Oppdatert: 21.03.20 kl. 02:26

