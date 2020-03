UNIFORM: Heimevernet er på Oslo Lufthavn for å bidra politiet i grensekontrollen der. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Nokas-vektere ble permittert da Heimevernet kom inn: – Til å grine av

Samtidig som Heimevernet ble satt inn på Gardermoen, ble Nokas-vekterne som kunne gjort de samme oppgavene permittert – på statens regning.

For øyeblikket er det rundt 100 personer fra Heimevernet (HV) på Oslo Lufthavn Gardermoen.

De hjelper politiets grensekontroll på flyplassen, blant annet ved å ta imot passasjerer og informere dem om karanteneregler, forteller HVs kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen til VG.

Samtidig sitter et 200-talls vektere som vanligvis jobber på Gardermoen hjemme. De er blitt permittert av Nokas.

Det får ikke Nokas-sjef Kjell Frode Vik til å gi mening.

– Hvorfor skal jeg måtte permittere flere hundre ansatte på Gardermoen når det fortsatt er behov for arbeidskraft der ute? spør han.

PERMITTERT: Rundt 200 Nokas-vektere er permittert. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Han peker på at oppgavene Heimevernet gjør på Oslo Lufthavn, som å gi informasjon og overholde orden, fint kunne blitt gjort av Nokas. Passkontroll og eventuelt å anholde mennesker kan politifolkene på Gardermoen ta seg av, eller vekterne kan få begrenset politimyndighet i en begrenset periode til coronatiltakene på flyplassen ikke lenger gjelder, mener Vik.

– I stedet må staten betale for de av mine som er permittert, heller enn at de kunne bidratt med skatteinntekter. I tillegg må det også betales for dem som er i Heimevernet, som jo også rykkes ut av sine jobber, sier Vik.

Nokas-sjefen understreker at han synes Heimevernet gjør en strålende jobb på Gardermoen, og at de selvsagt bare gjør som de får beskjed om. Det er valget om å bruke dem han har et problem med.

– Men det er vel en grunn til at vektere ikke har begrenset politimyndighet i utgangspunktet?

– Vi har begrenset politimyndighet på internasjonal sjøfart i dag. Tidligere har vi også fått det for å hjelpe med fangetransport. Det er altså ikke noe nytt at vaktbransjen kan ha begrenset politimyndighet, sier Vik.

INFORMERER: Heimevernet skal blant annet ta imot passasjerer og informere om karanteneregler. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

– På bærtur

Der får han støtte av administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Regjeringen prøver på alle bauer og kanter å holde hjulene i arbeidslivet i gang så godt som mulig, men dette er jo det stikk motsatte, sier Kaltenborn til VG.

Hun mener det prinsipielt ikke kan være slik at Heimevernet settes til å gjøre oppgaver som sender andre ut i permitteringer.

– Samfunnsøkonomisk er det på bærtur. Det er til å grine av, sier Kaltenborn.

Meldingen er like tydelig på arbeidstagersiden.

– Dette er uforståelig for meg, sier Anita Johansen.

Hun leder Norsk Arbeidsmandsforbund, en fagforening som organiserer vektere.

Det er Øst politidistrikt som har bedt om ressurser fra Heimevernet på Gardermoen for å få hjelp til å gjennomføre den midlertidige grensekontrollen etter at grensene ble stengt sist mandag.

– Ikke vurdert andre alternativer

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt skriver i en e-post til VG at det er mulig å gi begrenset politimyndighet til vektere, men at det ikke er praksis for dette.

– Når politiets ressurser ikke er tilstrekkelige, har vi etablerte rutiner for å be om bistand fra Forsvaret. Dette er hjemlet i en egen bistandsinstruks. Det er ingen praksis for at for eksempel vektere gis begrenset politimyndighet i en slik situasjon som den vi står i nå. Om Forsvaret ikke kunne bistått, måtte vi vurdert om det ville vært mulig å gi begrenset politimyndighet til et større antall vektere. Det har ikke vært aktuelt i denne situasjonen.

Øst politidistrikt har ikke svart på hva de tenker om de samfunnsøkonomiske konsekvensene av at staten må betale for bruk av 100 soldater fra Heimevernet på Gardermoen, samtidig som de permitterte Nokas-vekterne også får penger fra statskassen.

På spørsmål om det vil være aktuelt å revurdere bruken av Heimevernet på Oslo Lufthavn og heller la Nokas gjøre det, svarer politimester Øystese følgende:

– Vi har så langt ikke vurdert andre alternativer.

Det håper Nokas-sjef Vik at de nå vil gjøre.

– Det er unntakstilstand i Norge nå, ingen av oss har erfaring med en slik situasjon som dette. Noen avgjørelser blir ikke perfekte, og det er forståelig. Men jeg håper de som har ansvar for dette har evne til å innrømme at dette ble feil og at de kan snu.

Publisert: 26.03.20 kl. 00:55

