Her forbereder Jon Ola og Johan nettundervisning til 50 elever

Digital håndsopprekning, alternative gymtimer og lunsj over videochat. Med corona-stengte skoler forbereder lærere seg på en helt annerledes skolehverdag.

– Vi hadde første rene videoundervisning på fredag kl 10. Det gikk faktisk veldig bra, forteller Jon Ola Eggen til VG.

Han er lærer på 7. trinn på Riddersand skolei Fetsund. Etter så vidt å ha fått prøvd seg på den heldigitale undervisningen som de nye smittervernsreglene krever, sitter han og kollega Johan Tømte i hvert sitt hjem og forbereder neste ukes undervisning.

Basert på fredagens erfaringer tror Eggen det skal gå greit å holde orden på 25 elever, selv om han ikke er i samme rom som dem.

– Det var så morsomt, for de ble på en måte enda mer disiplinert av at vi alle var i en videochat. Alle slår av mikrofonen sin bortsett fra meg, og så får de ordet hvis de skriver i chatten at de rekker opp hånda. Da har jeg svart på hvitt hvem som er raskest oppe med hånda, også. Det vet man ikke alltid i et vanlig klasserom, sier Eggen.

Holder seg til timeplanen

Selv om både Eggen og Tømte er svært imponerte over hvordan elevene taklet første dag i det heldigitale klasserommet, er begge tydelige på at det vil komme utfordringer fremover. De har tenkt å holde seg til den vanlige timeplanen, men alle fag er ikke like enkle å gjennomføre på video.

– Jeg er for eksempel ikke helt sikker på hvordan vi skal gjøre det med kroppsøving, der elevene har veldig ulike utgangspunkt med hvor de bor og hva de har tilgang på rundt seg, sier Tømte.

Det kan tyde på at 7. trinnslæreren ikke er alene om det. Facebook-gruppen «Korona-dugnad for digitale lærere» har på få dager fått over 45.000 medlemmer, der flere av diskusjonene handler om hvordan man kan lage gode undervisningsopplegg i de praktiske fagene. Blant løsningsforslagene er orientering med apper som viser hvor du har løpt eller YouTube-videoer der man får tegneinstrukser.

– Og så må jo veien bli litt til mens vi går. Vi har jo aldri gjort dette før, sier Tømte.

– Kan bli mer kjedelig

Samtidig forteller lærerne at de kommer til å savne å møte elevene. Det gjelder gjelder også elevene, tror de.

– Det kan nok til tider bli mer kjedelig når de ikke får det sosiale gjennom undervisningen, sier Eggen.

– Og i perioden som kommer må vi nok følge ekstra godt opp de elevene som ikke nødvendigvis har det like lett hjemme, som kanskje har skolen som et fristed, sier Tømte.

For å bøte på det sosiale problemet har lærerne tenkt å være på video med elevene også i lunsjen. Her skal de ikke snakke fag, men bare småprate om andre ting.

– Kanskje finner elevene også egne måter å være sosiale på. Da jeg skrudde av videoen min da skoledagen var over på fredag, så jeg at flere av elevene ble igjen i videosamtalen, så det er tydelig at de vil tilbringe tid sammen, forteller Eggen.

Drømmer om mer digital hverdag etter coronaen

– Kommer elevene til å lære like mye som hvis de var på skolen, tror du?

– Jeg er veldig usikker. For noen fag kan det nok funke skikkelig bra og til og med være bedre, med at elevene får trent seg på å være selvstendige. Men i de situasjonene der samarbeid er viktig blir jo ikke dette det samme som i et klasserom, sier Eggen.

Også kollega Tømte er usikker på hvordan læringsutbyttet blir for elevene. Samtidig ser han også positive sider ved situasjonen.

– Jeg håper det setter litt fart på den digitale utviklingen blant lærere. Man kan lage utrolig mange kreative undervisningsopplegg digitalt, og kanskje dette får flere lærere til å begynne å tenke på den måten. I så fall kommer det noe positivt ut av dette når vi har lagt det bak oss.

Fem råd til foreldre i tiden som kommer

For mange foreldre kan det nok være krevende å vite hvordan man best kan bidra til barnets skolearbeid i tiden som kommer. Tømte og Eggen har fem tips:

Sørg for å lage en positiv ramme rundt det som skal gjøres når elevene er hjemme

Senke skuldrene litt. Det er ikke i denne perioden man skal lesse ned elevene med hjemmearbeid for å eventuelt «ta igjen» ting man ikke har rukket tidligere.

Oppretthold kommunikasjon med skolen for hvordan dere opplever arbeidet hjemme. Lærere prøver og feiler i denne situasjonen. Det er ulike utfordringer med å ha barna hjemme i de forskjellige hjemmene.

Det er også viktig å involvere barna i de daglige gjøremålene hjemme. Tren på ting dere vanligvis ikke får gjort så mye av. Dette kan være å hjelpe til med middagen, rydde, vaske og så videre. Gjør hyggelige ting sammen med barna!

Snakk med elevene og berolige dem dersom de synes denne situasjonen er skummel eller vanskelig.

