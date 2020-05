STERKT UENIG: Helse- og omsorgspolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol, mener at Rødts forslag om å kun tillate eggdonasjon av overskuddsegg legger en byrde på kvinner som allerede sliter. Foto: Odin Jæger

Arbeiderpartiet om Rødts eggdonasjon-forslag: – Direkte uetisk

Rødt kommer til å si nei til forslaget om eggdonasjon slik det er formulert fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV. I stedet vil de fremme et eget forslag som kun tillater donasjon av overskuddsegg.

– Vi sier ja til eggdonasjon, men bare av overskuddsegg. Vi vil derfor fremme et eget forslag på Stortinget om en frivillig ordning for donasjon av overskuddsegg etter prøverørsbehandling, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Forslaget forutsetter også at det ikke åpnes for eggdonasjon på kommersiell basis, ifølge Moxnes. Det er hovedsakelig to grunner til at Rødt ikke støtter forslaget om eggdonasjon.

– Det ene er at i motsetning til sæddonasjon, medfører eggdonasjon en viss risiko for donor, siden prosessen innebærer hormonbehandling og et kirurgisk inngrep for å hente ut eggene, sier han.

– I tillegg er vi bekymret for at en generell åpning for eggdonasjon med økonomisk kompensasjon kan legge et uheldig press på kvinner som er i en økonomisk vanskelig situasjon.

Ap: – Merkelig form for solidaritet

– Her står Rødt i fare for å falle ned på feil side av historien. Innstillingen rammer trygt inn en altruistisk donasjon av egg på samme måte som sæddonasjon, sier Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgspolitisk talsperson i Ap i en pressemelding.

Hun mener at Rødt ikke kan ha satt seg inn i konsekvensene av sitt eget forslag.

– Bare kvinner som selv gjennomgår fertilitetsbehandling fordi de sliter med å bli gravide skal kunne donere egg til andre kvinner som også sliter. Det legger all byrde på kvinner som selv sliter til å hjelpe de som sliter enda mer. Det er en merkelig form for solidaritet Rødt legger for dagen. Hele poenget er å gjøre det mulig for fruktbare kvinner med friske egg å kunne donere til de som har egg som ikke fungerer.

Ifølge Kjerkol stikker Rødt stikker kjepper i hjulene for eggdonasjon, og blokkerer muligheten for at infertile kvinner skal få samme hjelp som menn har hatt i 90 år.

– De leverer et forslag som ingen andre parti støtter i innstillingen, men som vi tvert imot argumenterer imot. Arbeiderpartiet mener Rødt sitt forslag er direkte uetisk.

MDG støtter forslaget

Miljøpartiet De Grønne kommer til å støtte alle forslagene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV om å liberalisere bioteknologiloven.

Det besluttet MDGs sentralstyre søndag, skriver Aftenposten.

Eggdonasjon og assistert befruktning for enslige skal tillates, og tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle, ifølge forslagene.

– For oss er dette vanskelige problemstillinger, med sterke etiske hensyn på begge sider i alle spørsmålene. Vi har et liberalt syn på familien, og mener omsorgsevne ikke avhenger av sivilstatus. Vi syns også det er viktig å beholde et samfunn med stor aksept for mangfold og annerledeshet. Det mener vi fortsatt, selv om vi stemmer for tilbud om tidlig ultralyd for alle gravide og tillater NIPT, sier Une Bastholm i en e-post til VG.

MDG-leder Une Aina Bastholm vil stemme for å endre bioteknologiloven i liberal retning når saken kommer til behandling i Stortinget tirsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Når det gjelder å tillate assistert befruktning for enslige, håper å kunne bidra til at det ikke blir sivilstatus eller økonomi som avgjør om man kan få barn eller ikke.

Bastholm har ifølge Klassekampen oppfordret sentralstyret til å ta følge med regjeringspartiene og Sp og si nei til tidlig ultralyd og Nipt-testen.

– I disse spørsmålene var det flere meninger, men sentralstyret landet på et flertall for begge deler, sier Bastholm.

Ap, Frp og SV har til sammen 86 mandater og flertall på Stortinget, men med knappest mulig margin. Det kan gjøre MDGs ene stemme i saken avgjørende.

– Dette er vanskelige problemstillinger. Derfor var det viktig for meg å ta dette til sentralstyret. Når partiet blir nødt til å stemme i Stortinget, og vi kan havne på vippen, ønsket jeg at det ikke bare skulle være opp til mine vurderinger, men at det skulle være en bredere representasjon bak MDGs stemmegivning.

KrF har nemlig mobilisert kraftig for å få stanset lovendringene, blant annet ved å forsøke å få Frp-representanter til å stemme mot forslagene av samvittighetsgrunner. KrF har også sørget for at det blir full sal når saken behandles tirsdag.

Senterpartiet og regjeringspartiene går mot endringene.

Publisert: 24.05.20 kl. 12:15 Oppdatert: 24.05.20 kl. 16:16

