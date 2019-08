ULYKKE: Malvik-ordfører Ingrid Aune (33) mistet livet i en båtulykke natt til torsdag. Kun noen timer tidligere sendte hun en valgkamp-appell til VG. Foto: Morten Kjennerud/Arbeiderpartiet

Malvik-ordførerens siste appell: – Det har vært et eventyr

– Jeg håper jeg har vist meg tilliten deres verdig de siste fire årene. Det har vært et eventyr, skrev Malvik-ordfører Ingrid Aune i det som skulle bli hennes siste valgkampappell.

– Det er mange ting som gjør Malvik til et godt sted å leve.

– Dugnadskraften i frivilligheten, kulturlivet, og friluftslivet er fantastisk. Vi er kommunen med alle idrettsbanene som gir aktivitet for store og små. Vi bevarer utsikten til sjøen, turløypene i marka, og vil at strandsonen skal være tilgjengelig for alle.

Slik innleder Aune en appell til velgerne i hjemkommunen, som ble sendt inn til VG klokken 17.45 onsdag kveld.

Kun noen timer senere ble det bekreftet at Aune og kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) hadde mistet livet i en båtulykke utenfor Namsos.

I forståelse med familien og Malvik Arbeiderparti har VG fått tillatelse til å publisere det som skulle bli noen av Aunes siste ord til folket i Trønderlagskommunen.

TENT LYS: Ved rådhusets inngang var det torsdag satt opp lys, blomster og et bilde av Ingrid Aune. Foto: Ole Martin Wold, VG

– Et eventyr

Aunes kolleger i Arbeiderpartiet har fortalt VG at det å få flere i faste stillinger var en av hennes aller største kampsaker. Det kommer til syne i Malvik-ordførerens valgkampbudskap.

– I Malvik Arbeiderparti er vi stolt, men langt fra fornøyd, skriver hun.

– Vi vil bygge Malvik for fremtiden: Vi skal bygge ny Vikhammerungdomsskole umiddelbart. Vi skal ha flere lærere som kan sikre en trygg skolehverdag. Vi skal ha nok, kvalifiserte helsepersonell til å ta vare på våre eldre og vi lover at enda flere skal få 100 % fast jobb i Malvik.

VILLE FORTSETTE: Ingrid Aune ønsket seg fire nye år som ordfører i Malvik. Arbeiderpartiet har lovet å fortsette valgkampen i hennes ånd. Foto: Skjermdump

– Det har vi vist hele Norge at vi kan få til her, selv om det var få som trodde på oss da vi satte i gang.

33-åringen håpte på fire nye år som ordfører i kommunen hun var så glad i. Appellen ble sendt inn til VGs valgomat.

– Jeg håper jeg har vist meg tilliten deres verdig de fire siste årene som ordfører. Det har vært et eventyr, skriver Aune.

– Jeg er klar for å fortsatt være den mest ambisiøse ordføreren for næringsliv, nye arbeidsplasser og et godt liv for folket i Trøndelag.

Vil fortsette i hennes ånd

Aune var tidenes yngste ordfører i Malvik, og den første kvinnelige. Mange i lokalmiljøet er i sorg over å ha mistet henne, og valgkampen i kommunen er inntil videre tonet ned.

les også Folk strømmer til Malvik rådhus for å minnes ordfører Ingrid Aune

I Arbeiderpartiet ble hun sett på som en kommende stjerne og et fremtidig statsrådsemne. Blant annet var hun politisk rådgiver for Espen Barth Eide da han var forsvarsminister og senere utenriksminister i 2012 og 2013.

Fredag ble hun hedret med ett minutts stillhet før partileder Jonas Gahr Støres tale til ungdommen på AUFs sommerleir på Utøya.

– Jeg kjente Ingrid godt. Hun var så lett å like, så lett å ta på alvor, og så lett å bli begeistret sammen med, sa Støre.

– Dette er tunge ord å si på Utøya: Nok en gang er en av våre beste tatt fra oss. Det føles tungt og meningsløst. Men nettopp derfor, og nettopp her, skal ikke vi bli meningsløse. Vi skal ha meninger, ha engasjement, og strides. Det ville Ingrid.

– 2019 skal bli en valgkamp i Ingrids ånd.

Publisert: 02.08.19 kl. 22:48

