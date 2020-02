OMKOM: Dette bildet av Vegard Tømmerholen er fra elgjakta i Bøverdalen i 2011. Foto: Privat

Navnet frigitt i slakte-ulykken

Det var Vegard Tømmerholen (41) som omkom i en slakterulykke på Grue tirsdag.

Oppdatert nå nettopp

Det skriver politiet i en pressemelding torsdag. Navnet frigis i samråd med de pårørende.

Ulykken skjedde i forbindelse med slakting av gris på en gård i Namnå i Grue, Tømmerholen døde etter å ha blitt truffet i brystet av en boltepistol.

– Han har ved et uhell blitt truffet av en boltepistol i mage/brystregionen. Det ble forsøkt gjenoppliving i lang tid, men livet hans sto ikke til å redde, sa operasjonsleder Sidsel Svarstad i Innlandet politidistrikt etter hendelsen tirsdag.

Jaktkamerater sørger over tapet av sin gode venn etter slakteulykken i Grue. – Vi hadde avtalt at jeg skulle på besøk til han neste uke. Nå ser det ut til at det blir et besøk, men denne gangen dessverre i sort dress.

I likhet med mange i lokalsamfunnet var avdøde et aktivt medlem av Grue Jeger og Fiskeforening og satt som leder for jaktutvalget i foreningen.

– Dette var et stort tap for alle i foreningen. Han vil bli savnet av alle i miljøet rundt GJFF, det er helt sikkert, sier leder av Grue JFF, Martin Tvengsberg til VG.

VENN I SJOKK: Roger Åsheim var en nær venn av avdøde, og la ut denne meldingen etter at han fikk sjokktelefonen om ulykken tirsdag kveld.

– Initiavrik og alltid positiv

Tvengsberg sier avdøde har vært medlem i jegerforeningen i mange år.

– Han har nok vært medlem i over 20 år, siden han var ung. Det er vanlig her at folk blir medlemmer rett etter at de tar jegerprøven, sier han.

Tvengsberg beskriver avdøde som en kunnskapsrik og omgjengelig type.

– Han var initiavrik og alltid positiv. Det var aldri nei å få fra han. Han var en mann som så muligheter.

JAKTVENN: Leder av Grue JFF, Martin Tvengsberg, sier avdøde var en kunnskapsrik og omgjengelig type. Foto: PRIVAT:

Tvengsberg har selv jaktet med avdøde og beskriver han som en ivrig og særdeles dyktig jeger.

– Vi i foreningen vil uttrykke den dypeste medfølelse med de etterlatte, og våre tanker går nå til dem.

– Hvorfor må de beste tas

Roger Åsheim fra Vest-Torpa er en jaktkamerat av avdøde. Han uttrykte sin sorg over tapet av sin gode venn på Facebook i går.

«Det var et sjokk å få telefonen i kveld. En av mine aller beste venner gikk uforklarlig bort. En kjernekar, god jaktkompis og erfaren slakter. En helt uforklarlig, og tragisk ulykke :-( som rev bort en som vil bli dypt savnet! (...) Livet er urettferdig, og brutalt! Det visste jeg fra før, men hvorfor må de beste tas bort så alt for tidlig?!?!?!?»

JAKTET SAMMEN: Som lidenskapelige jegere var Roger Åsheim og avdøde ofte på jakt sammen. Her er Åsheim avbildet under hjortejakt i Bøverdalen i 2011. Foto: PRIVAT

VG tok kontakt med Åsheim dagen etter Facebook-posten.

– Han var en av de aller nærmeste kameratene jeg har. Vi har jaktet sammen i mange år og han var et medlem på elgjaktlaget mitt, sier han.

Åsheim driver småbruk på Vest-Torpa, som ligger midt mellom Lillehammer, Fagernes og Gjøvik og han forteller at de kom i kontakt rundt 2005 da han fikk elgrett i Namnå og avdøde fikk naboretten.

– Stolte hundre prosent på han

Han er full av lovord over avdøde.

– Han var et naturlig midtpunkt der han var. Ikke på den måten at han gjorde seg til det, men personligheten hans gjorde ham til et midtpunkt, sier Åsheim.

Han hadde en stor vennekrets på grunn av sitt vinnende vesen, mener Åsheim.

– Jeg kunne fortelle han alt og vi stolte hundre prosent på hverandre.

Han beskriver også avdøde som en nevenyttig kar som aldri var redd for å ta i et tak. Han var også en som alltid stilte opp dersom du trengte hjelp.

– Fikk ikke sove

Vennens dødsfall preger Åsheim sterkt.

– Jeg satt oppe i hele natt fordi jeg ikke fikk sove.

Neste uke skulle de lage viltpølser sammen.

– Vi hadde avtalt at jeg skulle på besøk til han neste uke. Nå ser det ut til at det blir et besøk, men denne gangen dessverre i sort dress, sier kameraten.

Han forteller at avdøde ikke bare hadde interesse for jakt. Han var også Liverpool-patriot og var på mange turer på Anfield for å se favorittlaget sitt.

Jaktturer til utlandet

Åsheim beskriver avdøde som en erfaren bygdeslakter og synes dette dødsfallet er en gåte. Ifølge politiet har mannen ved et uhell blitt truffet av en boltepistol i mage/brystregionen.

– I likhet med avdøde driver jeg også som bygdeslakter, og dødsfallet er for meg en gåte. Jeg skjønner ikke hvordan det kan ha skjedd. Det skal ikke kunne skje, sier han.

Han forteller at de var mye på jakt sammen – i Norge og i utlandet.

– Vi dro flere ganger sammen på jakt til Ungarn. Der jaktet vi hovedsaklig rådyrbukk og litt villsvin. Dette er en årviss tradisjon og vi drar alltid nedover på min bursdag 14. april – dagen før jakten starter.

Publisert: 12.02.20 kl. 22:26 Oppdatert: 13.02.20 kl. 17:06

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser