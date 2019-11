Meglere: – Nå kan du gjøre et boligkupp

Eksperter spår en nedgang i boligprisene frem mot nyttår. Samtidig ligger det rekordmange boliger ute til salgs. Flere meglere mener det åpner dørene for et røverkjøp. Her er deres beste råd til deg som er på boligjakt.

Nå nettopp