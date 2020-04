ANNERLEDES HVERDAG: På Hovet i Hol har kjøpmann Geir Oskar Knudsen i flere uker tatt imot bestillinger på nett og telefon og pakket varer for kundene. Bildet ble tatt da VG besøkte butikken i begynnelsen av april. I helgen kom hyttegjestene tilbake. Foto: Gisle Oddstad

Hytteturistene er tilbake: – Som en liten påskesituasjon

Flere næringsdrivende i hytte-Norge setter pris på at pilene peker oppover igjen. – Jeg vil tro vi har tredoblet omsetningen i flere fjellbutikker sammenlignet med forrige helg, sier Geir Husum, som er daglig leder for en rekke Sport 1-butikker.

Oppdatert nå nettopp

Etter at hytteforbudet ble opphevet natt til mandag har turistene sakte, men sikkert trukket til hyttene sine – før det toppet seg denne helgen. Geir Husum eier en rekke Sport 1-butikker, blant annet på Sjusjøen, Skeikampen, Beitostølen og Hafjell, som alle er populære feriedestinasjoner om vinteren.

Nå forteller han at det har vært betraktelig mer folk enn ventet etter at hytteforbudet ble opphevet denne uken:

– Nå må vi si at vi er fornøyd. Fra hytteforbudet ble opphevet og frem til nå, har det vært en liten påskesituasjon, sier Husum.

– Vi har merket det hele uken. Denne helgen har nok omsetningen tredoblet seg i flere butikker sammenlignet med forrige helg, sier han om situasjonen – selv om han ennå ikke har full oversikt over hvordan det har gått i alle butikkene.

TOMT: Det har omtrent ikke vært folk på Sjusjøen på grunn av hytteforbudet. Sport 1-eier her, Geir Husum, forteller at det etter forbudet ble opphevet Foto: Geir Olsen

Husum synes det er positivt at hyttefolket er tilbake og beskriver perioden som har vært som «stille og rar».

– Påsken skulle være en kjempeperiode for oss, men det ble med lokalbefolkning og dagsturister. Når hyttefolket er borte, forsvinner grunnlaget vårt, sier han.

De har som mange andre merket coronakrisen negativt på omsetningen, spesielt i butikkene på fjellet der mange av kundene er vinterturister. Husum anslår dessuten et tap på 17–18 millioner som følge av at Birkebeinerrennet og Ingalåmi er avlyst, og dermed også utsalget de skulle ha i Håkons Hall i Lillehammer.

Han ser likevel lyst på tiden fremover - spesielt siden det ser ut til at mange nordmenn skal feriere i eget land:

– Det virker som at folk skal ut og oppsøke naturen, og det merker vi. Vi ser også veldig positivt på at Ola nordmann nå skal feriere hjemme. Det er bra for oss som har butikk der det er mye hytter, sier Husum.

LYSERE TIDER: Geir Husum eier en rekke Sport 1-butikker, blant annet på Beitostølen, Hafjell, Skeikampen, Lom og Sjusjøen - alle populære feriesteder. Denne uken og helgen var kundene tilbake. Foto: Privat

Satset på kaféåpning midt i krisen

I Trysil livnærer bedriften Femundmat seg på å produsere og selge kortreist mat fra en rekke lokale produsenter til både lokale og hyttefolk og til dagligvarebutikkene. Blant annet tilbyr bedriften seg å levere mat på hyttedøren eller fylle kjøleskapet før du kommer opp. Det har det imidlertid vært en bråstopp for nå.

Daglig leder Jon Torger Storsnes anslår at oppunder tre fjerdedeler av inntektsgrunnlaget deres kommer fra turistene. Mens de doblet omsetningen fra i fjor i både januar og februar, sa det stopp i mars. Å åpne kafé med 40 sitteplasser var dessuten planlagt å skulle skje før påskesesongen, 1. april:

– Vi hadde handlet inn og forberedt oss godt, men måtte bare utsette det. Vi skjønte etter hvert som tiden gikk at det kunne gå en stund, sier Storsnes.

EGEN KAFÉ: Lise Merethe Brenna og Jon Torger Storsnes i den nyåpnede kafeen til Femundmat. Dagene har vært rolige frem til de bestemte seg for å åpne da hytteforbudet ble opphevet. FOTO: Arne Lund, Lokalavisa Trysil-Engerdal

Da hyttforbudet ble opphevet, så de sitt snitt til å gjøre et smittevennlig forsøk med servering og take away:

– Vi bestemte oss for å åpne denne helgen med fire bord som måtte forhåndsbestilles – og det har vært fullbooket hele helgen. Det har vært helt overveldende, sier Storsnes.

– Hvordan ser du nå på tiden fremover?

– At man skal være forsiktig, men jeg vil se lyst på det. Jeg tror folk bare vil sette enda mer pris på lokale varer og et sted å møtes.

– Vi er glade for at det har vært restriksjoner

Selv om dagligvareforretningene stort sett ikke er blant de hardest rammede bedriftene under coronakrisen, har Geir Oskar Knudsen på Coop på Hovet i Hol merket hytteforbudet godt.

ANNERLEDES HVERDAG: Det har vært ekstra stille på Knudsens butikk på Hovet i Hol – som vanligvis har svært mange hyttegjester. Dette er fra tidlig i april. Foto: Gisle Oddstad

Denne uken og helgen kunne han ta imot kjente hyttefjes som var kommet seg tilbake til fjells.

– Det har gått veldig bra å få hytteturistene tilbake. I de ukene som har vært nå, har det ikke vært noe ekstra trafikk, og det har vi klart merket. Men vi har justert butikken deretter, forklarer han.

Han understreker imidlertid at det er to sider av saken:

– For meg som kjøpmann er det hyggelig at det blir større omsetning igjen. Men du har også den menneskelige biten oppi dette, med tryggheten. Vi er glad for at det har vært restriksjoner, men nå er det jo god kontroll igjen, sier han.

Se videoen: Ola Fløene (51) er blant de få som har vært på Sjusjøen. Der har han like gjerne tatt i et tak for dem som ikke fikk være der selv:

Publisert: 26.04.20 kl. 20:17 Oppdatert: 26.04.20 kl. 20:34

Les også

Mer om Butikker Næringsliv Trysil Hafjell Beitostølen Hol

Fra andre aviser