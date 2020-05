Vil tenke seg frisk: Tarjei (29) nekter å ta cellegift

EPISODE 1

Tarjei sier nei til cellegift, en medisin som med 95 prosent sikkerhet vil kurere ham. Lege Gustav Lehne vil forsikre seg om at Tarjei forstår at dette er et dødelig eksperiment. Søsteren hans forsøker å få ham til å ta cellegift. Alt hun vil, er at han skal overleve.



EPISODE 2

Tarjei har hjernevasket seg selv, og blir stadig mer ekstrem. I et miljø som deler Tarjeis tro, får han froskegift av en sjaman. Den skal være rensende. Han prøver både lovlige og ulovlige kosttilskudd for å kurere kreften. Det tåler ikke kroppen hans.

EPISODE 3

Kreften sprer seg, og legene tror at Tarjei er i siste fase av livet. Tarjei er fremdeles sikker på at han vil overleve uten medisiner. Moren hans forsøker å fortelle Tarjei at det er helt usannsynlig. Familien er nær å gi opp. Så skjer det noe.



EPISODE 4

Tarjei ville fortelle en historie om hvordan man kan føle seg frisk. Det gikk ikke helt slik. Etter år med stille gråt må familien forberede seg på en ny kamp. Husk hvem jeg var da jeg var liten, og dere elsket meg ubetinget, er Tarjeis ønske til familien.

