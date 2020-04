SKØYER: Arne Iver var en skøyer. Her på julaften 2017, da barnebarnet Tobias (5) hadde fått Spiderman-drakt i gave. Foto: Privat

Arne Iver (78) døde av coronaviruset: – Jeg tenker på latteren og tøyset hans

Det siste minnet av bestefaren er at han holder hendene foran fjeset før han titter fram og roper «bø» til Jannicke og barna sist de besøkte ham på sykehjemmet. Hun minnes familiens drivkraft som en ekte skøyer.

Tre beboere ved Kopås sykehjem i Enebakk døde av coronaviruset i løpet av helgen. En av dem var Arne Iver Johansen. Han ble 78 år gammel.

– Bestefar var den eldste i flokken, toppen av familien. Han drev familien på en positiv måte. Og han var en tullekopp. Når jeg tenker på ham, tenker jeg på latteren og tøyset hans, sier Jannicke Strømberg Skjørsæter (34) til VG.

Det var Romerikes blad som omtalte dødsfallet først.

De nærmeste etterlatte utgjør mellom 25 og 30 personer, med kone, barn, barnebarn, oldebarn og kjærestene deres. Arne Iver var dessuten sosial og hadde mange venner. I november i fjor flyttet han til Kopås sykehjem.

– Bestefar hadde demens, men han sluttet aldri å være morsom på den gode måten, forteller Jannicke.

ELSKET HYTTA: Arne Iver elsket familiehytta i Aurskog Høland og hadde sin egen båt der. Bildet er fra en båttur sommeren 2018. Foto: Privat

Sist hun var på besøk hos bestefar var i slutten av februar. Da hadde hun med seg barna Jessica (8) og Tobias (5). Med seg hadde de kake, tegninger og fotografier som skulle opp på veggene på rommet hans. Da de skulle gå igjen, fulgte han dem til heisen – som har kode.

– Da stakk han hodet frem for liksom å tyvkikke. Så holdt han hendene foran fjeset, før han tittet fram og ropte «BØ». Jeg ville så gjerne besøke han før han døde, men siden jeg har astma selv var det ikke anbefalt. Jeg har i hvert fall de gode minnene fra det siste møtet, sier Jannicke.

SISTE MØTE: Oldebarn Tobias og Arne Iver sammen på sykehjemmet. Dette ble det siste besøket barnebarn Jessica og hennes to barn fikk hos ham. Foto: Privat

Ble flyttet til isolat

Familien fikk beskjed for omtrent halvannen uke siden om at det var kommet smitte til sykehjemmet, og at alle skulle testes. Forrige søndag kom beskjeden om at Arne Iver også hadde fått coronaviruset.

Rommet hans på Kopås var innredet med bilder av alle han kjenner slik at han kunne huske ansiktene. Møblene var hans egne, og Jannickes mor hadde malt fargerike bilder. Da han ble smittet, ble han flyttet til isolat:

– Mamma og onkel fikk besøke ham – i fullt smittevernutstyr. Da var han så dårlig at han ikke var i stand til å prate, forteller barnebarnet Jannicke.

Da de sa at «her er vi», gløttet han på øynene og smilte, har Jannicke blitt fortalt. Arne Ivers kone bor fortsatt hjemme, men er selv i risikogruppen, og det var derfor ikke anbefalt at hun besøkte ham.

Arne Iver ble dårlig og hadde feber, før han ble bedre en periode. På torsdag steg feberen igjen.

Natt til første påskedag kom beskjeden om at Arne Iver var gått bort.

Roser sykehjemmet

Barnebarnet Jannicke forteller at hun ikke har blitt påvirket av viruset på noen andre måter. Hun har hatt mye hjemmekontor, vært lite i butikken og kun vært sammen med kjernefamilien.

– Da viruset nådde sykehjemmet tenkte jeg «hvordan har det kommet seg inn der?». Men de som jobber der har virkelig håndtert dette på den beste måten. Vi kan ringe når vi vil, og de har ringt oss så fort det har vært noe. De har oppjustert dagene sine til 12-timersdager. Mamma, som var der, har fortalt at de ser ut som roboter i alt utstyret, sier Jannicke.

Men å miste noen under coronaepidemien gjør det ekstra vanskelig, forklarer hun:

– Vi får ikke reist til bestemor, som har mistet mannen sin. I tillegg til at bestefar døde, så får vi ikke vært sammen etterpå heller, sier hun.

JANNICKE OG BESTEFAR: Jannicke Strømberg Skjørsæter (34) sammen med bestefar Arne Iver i 2009 – før han ble syk. Foto: Privat

Publisert: 15.04.20 kl. 13:30

