HYTTEKOSEN UTSATT: Det er mange som savner å kunne dra på hytta si nå i disse coronakrisetidene. Foto: Berit Roald / Scanpix Norway

Tidligere FHI-forsker: Myk opp hytteforbudet

Det er mye bedre å la noen få dra på hytta enn å forby alle å reise. Det kan lett organiseres, mener tidligere FHI-forsker.

– Det er på tide å myke opp hytteforbudet, sier Erik Nord, pensjonert seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor emeritus i helseøkonomi.

Han mener den nåværende nedstengingen av samfunnet er en «overkill». Man har erstattet én ytterlighet – steder hvor det er fullt av folk – med en annen – nesten fullstendig tomhet.

– Når alle får samtidig beskjed om å holde seg borte fra ulike offentlige steder og transportmidler, blir det selvsagt ytterst få som besøker disse. Ganske sikkert unødvendig få, for marginalnytten av tiltak – i dette tilfellet besøks- eller bruksbegrensning – er her som ellers synkende.

Nulltoleransefellen

Ifølge Nord var Per Fugelli, den avdøde, kjente sosialmedisineren svært opptatt av akkurat dette og advarte mot å fjerne alt når man egentlig trengte å bare fjerne mye.

Nord kaller dette nulltoleransefellen. Og nå er vi delvis endt opp i denne fellen, mener han.

Og nulltoleransefellen rammer blant annet hyttefolket etter at Regjeringen 19. mars innførte forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

OVERKILL: Erik Nord, pensjonert seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor emeritus i helseøkonomi mener det totalt hytteforbudet er unødvendig. Foto: Privat

– Dersom bare, for eksempel, en fjerdedel av hytteeierne dro på hytta så ville det kanskje ikke være noe problem for det lokale helsevesenet i kommunen å håndtere, sier han.

– Hvordan skal man organisere det?

– Man kan fordele kalenderuker ut fra gårds- og bruksnummer på hytteeiendommen. For eksempel kunne man bruke det siste sifferet i bruksnummeret og lage en rotering ut fra det, sier Nord.

Dette er «hytte-forskriften» Forskriftens § 5 Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften. Les forskriften hos Lovdata. Vis mer

Aktuelt i påsken

– Det kan man også innføre nå i påsken. Man kan dele påsken i to eller tre deler og bruke samme systemet, sier han.

– Klarer de lokale helsemyndighetene å håndtere en prosentdel av hyttegjester?

– Jeg bare peker på en måte å håndtere dette på. Myndighetene må finne ut hvor mange som kan dra til det enkelte sted uten at helsetilbudet på stedet blir overbelastet, sier Nord.

Vi har forelagt forslagene til Erik Nord til Helsedepartementet. Dette er deres svar:

– Vi forstår at mange reagerer på hytteforbudet, men vi er i en svært utfordrende situasjon og vi må minske presset på helsetjenesten slik at alvorlig syke får hjelp. Vi vurderer situasjonen fortløpende og har muligheten til å endre forskriften dersom det oppstår endringer, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen til VG.

– Kraftige protester

Nord mener det er en vesentlig faktor som taler for å myke opp nå.

– Alpinanleggene er stengt nå, og uten å ha nøyaktig tallgrunnlag, så vil jeg tro at en stor andel skader som hyttekommunenes legevakter må håndtere, skyldes aktivitet i alpinanleggene. Det betyr at antall legebesøk potensielt nå er vesentlig lavere, sier han.

– Hvorfor er det viktig å dra på hytta?

– Folk vil jo gjerne dra på hyttene sine. Særlig i påsken. Og vi ser jo at det er kraftige protester i samfunnet mot hytteforbudet. Man bør tilstrebe å tilrettelegge for aktivitet der det er forsvarlig, sier han.

– Fører ikke reising til økt smittefare?

– Denne type reising skjer jo nesten alltid med bil. Det er en type transport det ikke advares mot. Nå har jo også myndighetene gått ut og sagt at hytteforbudet ikke skyldes smittefare, men en potensiell overbelastning av det lokale helsevesenet.

I følge Helsedepartementets nettsider er dagsturer lov, men Helsedirektoratet fraråder fritidsreiser. Det gjelder også dagsturer til hytta. Reiser innebærer ofte at man kommer i kontakt med mange folk og det øker faren for smittespredning.

TETT I LØYPENE: I alpinanleggene er det normalt mye folk og høy fart og mange skader slik at de må oppsøke legevakten. Foto: Robert S. Eik

Kjøp mat hjemme

Nord mener innkjøp, av for eksempel matvarer, kan gjøres der man bor for å unngå mulig smittekontakt i hyttekommunen.

– Har du tiltro til at folk vil unngå kontakt dersom hytteforbudet mykes opp?

– I hovedsak har jeg det. Uhell og behov for akutthjelp vil forekomme, men når antallet besøkende reduseres kraftig, så reduseres behovet for lokal helsehjelp

tilsvarende.

I samme åndedrag foreslår han også å åpne opp for aktivitet og besøk ved seniorsentre,

– Jeg spiller selv bridge på to seniorsentre. Disse har en i stor grad en sosial funksjon for eldre og enslige og der kan man nå ikke gå. Det er tøft for mange eldre nå som mister denne viktige sosiale kontakten, sier han.

– Firkantede løsninger

Han peker på flere måter man kan løsne opp i forbudene.

– På kinoene kunne man bruker annenhver rad og annethvert sete. Det er mye man kan gjøre dersom man bruker fornuft og kreativitet, sier den tidligere FHI-forskeren.

– Hva er motivasjonen din fort å gå ut med dette?

– Jeg liker å delta i et sosialt liv og liker dårlig firkantede løsninger, og uutnyttede muligheter,

også for andre. Nå virker det som det har skjedd noe unødvendig strengt. Vi kan ha mer sosialt liv uten at smittefaren øker nevneverdig, sier han.

Publisert: 02.04.20 kl. 08:00

