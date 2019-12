Kronprins Haakon om Epstein-møtene: – Kronprinsessen er lei seg

Kronprins Haakon svarer mediene kort på Mette-Marits møter med den overgrepsdømte nå avdøde milliardæren Jeffrey Epstein.

Oppdatert nå nettopp

På spørsmål fra pressen til kronprins Haakon om ikke Mette-Marits møter med Jeffrey Epstein har vært tema på slottet etter all oppmerksomheten rundt den overgrepsdømte milliardæren, svarer han:

– Kronprinsessen har valgt å være åpen om at hun traff ham noen få ganger, beklager at hun ikke sjekket bakgrunnen hans nøyere, og er lei seg for det, sier kronprinsen til VG.

På tidspunktet Mette-Marit møtte Epstein, var han allerede dømt for å ha betalt en mindreårig for sex.

Forklart: Dette er Epstein-saken: Ofrene, medhjelperne, skandalene (+)

– Jeg burde undersøkt nærmere

Det var mandag denne uken at Mette-Marit fortalte til Dagens Næringsliv at hun har truffet Epstein flere ganger i sosiale settinger mellom 2011 og 2013.

Kronprinsessen har truffet ham i hans hjem, men også i Norge. De ble introdusert for hverandre av felles kjente i utlandet.

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger. Jeg burde undersøkt Epsteins fortid nærmere, og beklager at jeg ikke gjorde det, sa kronprinsesse Mette-Marit i en uttalelse sendt fra slottet til DN.

les også Kokkvold om Mette-Marits møter med Epstein: – Håper saken er en lærepenge

Epstein ble først dømt i 2008, og måtte da sone i ett år. Han ble senere siktet for nye tilfeller av overgrep mot mindreårige og menneskehandel.

Han ble funnet død på fengselscellen i varetekt i sommer. Han ble fengslet etter at han siktet for flere nye punkter. Etterforskningen pågår fortsatt, har VG fått bekreftet.

Les også: Norske byråer sendte modeller til Jeffrey Epstein-venn

Publisert: 05.12.19 kl. 16:03 Oppdatert: 05.12.19 kl. 16:15

Mer om