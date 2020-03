HJERTEROM: Radisson Blu Plaza Hotel i Oslos slå på lysene på enkelte av rommene på hotellet som tegnet et hjerte. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Vil sende sykehjemspasienter på hotell

Oslo Høyre frykter at tilbudet for sykehjemspasientene i Oslo blir dårligere når hundrevis av coronapasienter inntar sykehjemmene. De mener at kommunen må legge pasienter på hotell.

Onsdag skrev VG at Oslos sykehjem og helsehus nå ruster seg til å ta imot coronasmittede pasienter fra sykehusene. Det betyr at pasienter på avlastning og deltid sendes hjem.

– Spenner beinkrok

For Oslo kommune er det så langt ingen planer om å bruke private tjenester eller kapasitet i denne situasjonen. Det får Høyres gruppeleder i Oslo, Øystein Sundelin til å reagere kraftig.

– Oslo har som offisiell politikk at de ikke skal ha private samarbeid. Da kan man fort spenne beinkrok på seg selv i denne situasjonen, sier han til VG.

– Vi ser at det er corona-utbrudd på sykehjem i Oslo og i resten av landet Samtidig ser vi at det står tusenvis av hotellsenger tomme. Da mener vi det er en god idé å bruke den kapasiteten til å flytte de som er smittet, eller de ikke-smittede sykehjemsbeboere til ledige hotellrom. Det skjer allerede i noen andre kommuner, sier Sundelin og fortsetter:

REAGERER: Høyres gruppeleder i Oslo, Øystein Sundelin Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Hjemmetjenestene har nok utfordringer

– Det bør ikke være slik at noen sykehjemspasienter sendes hjem for å få plass til coronapasienter. Dette er pasienter som er på sykehjem av en grunn. De trenger opptrening, omsorg og pleie og det skal de få.

– Klarer ikke hjemmetjenestene denne oppgaven?

– Det er ikke slik at hjemmetjenestene ikke har nok utfordringer allerede, sier han. Vi vet blant annet at mange syke eldre frykter å bli smittet av hjemmepleiere.

Dessuten er det jo håpløst, mener Sundelin, om sykehjemspasienter risikerer å bli sendt til en bolig hvor de blir værende alene fordi pårørende ikke har tilgang.

– Hjemmetjenesten må trappes opp

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen minner om at mange sykehjemspasienter har demens.

– Demenspasienter er en svært sårbar gruppe, der store og brå forandringer i seg selv kan bidra til å forverre sykdommen, sier hun til VG og fortsetter:

– De som har avlastningsplass på sykehjem har det fordi det trengs. Pårørende til personer med langt fremskreden demens er ofte utslitte og står i fare for å bli syke selv. Å sende folk hjem i større omfang for å frigjøre sengeplass på sykehjemmene krever at støtten hjemme fra hjemmetjenesten trappes opp. Skal dette være en mulig strategi, må det være et premiss.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Foto: NTB scanpix

– Dugnad for å berge velferd og arbeidsplasser

– Hvem bør bo på hotellene? Coronapasienter eller korttids sykehjemspasienter?

– Det må de ansvarlige i kommunene finne ut av. Poenget vårt er å bruke den kapasiteten som finnes, sier Sundelin.

For å ivareta pasientenes pleiebehov og eventuell overvåkning må det også følge helsepersonell med i flyttingen til ledig hotellkapasitet, mener Sundelin.

– Nå er vi i en nasjonal smittedugnad, men ganske raskt kommer det en kjempedugnad for å berge velferd, arbeidsplasser og næringsliv. Med coronahotell kan vi gjøre begge deler, sier han.

– En streng politikk

Bakgrunnen er at det rødgrønne flertallet i Oslo kommune har vedtatt at innen 2023 skal all privat drift av sykehjem i Oslo nedlegges. Da skal enten kommunen eller ideelle organisasjoner overta driften.

Det er denne politikken Høyres gruppeleder nå går ut mot.

– Slik det fremgår av avtalene fremstår denne motstanden mot private aktører som absolutt. De sier konsekvent nei for eksempel til private barnehager. Dette er en streng politikk og en ideologi som setter en effektiv brems for privat samarbeid i Oslo og slik har det nå vært i snart fem år. Jeg håper virkelig ikke det er politisk ideologi som nå forhindrer Oslo kommunen i å ta i bruk ledig hotellkapasitet når sykehjemskapasiteten er sprengt, sier Sundelin.

Hotellkjedene er klare

Choice Hotels-eier Petter Stordalen gikk ut 18. mars hvor han redegjorde for omfattende permitteringer men sa også at de holder åpent på de aller fleste hotellene.

Administrerende direktør Torgeir Silseth sier dette om Høyres forslag i dag:

– Vi var tidlig i kontakt med helsemyndigheter og kommuner for å tilby bistand om det trengs. Noen hoteller er allerede tatt i bruk for karanteneopphold etter kommunale forespørsler. I Nordic Choice Hotels er vi kjent for å kaste oss rundt, så vi kan stå klare ganske kjapt. Kostnader og slik må vi nesten diskutere ut ifra behov og tilrettelegging, men jeg kan love at vi skal være imøtekommende om kommunen kommer til oss med en forespørsel, sier Silseth til VG.

Morten Thorvaldsen, konserndirektør i Thon Hotels sier det kommer an på hva som kreves i en eventuell henvendelse fra kommunen.

– Dette blir vurdert og vi setter opp et tilbud i henhold til det. Vi gjør selvsagt dette så raskt som mulig, sier han.

Lars Anders Bolsø Vestad, PR & Communication Manager i Scandic sier de er tett og god dialog med helsemyndighetene i alle kommunene hvor de har hoteller.

– Dersom de kontakter oss med denne type behov, er vi selvsagt innstilt på å samarbeide. Vi tilpasser driften fortløpende ut ifra behov og etterspørsel, sier Vestad og legger til at prisen er noe som må vurderes ved en eventuell forespørsel.

– Annet råd av FHI og smittevernoverlegen

Helsebyråd Robert Steen sier Oslo kommune pr. i dag ikke er der at man vil ta hoteller i bruk for syke eldre.

– Å flytte beboere på hotell for å hindre smitte er frarådet av både FHI og smittevernoverlegen i Oslo. Flytting av syke og skrøpelige eldre i en sårbar livsfase har liten smitteverneffekt og vil være en stor påkjenning for den enkelte. Vi har derimot planlagt for at vi kan bruke ledig kapasitet i helsehusene våre dersom behovet for kapasitet øker, sier Steen.

– I tillegg innfører vi nå også strengere tiltak for å takle 623 ansatte som er i karantene. Vi bruker derfor mer helsepersonell gjennom engasjement, økte stillingsprosenter, vikarer med lange kontrakter og rekruttering av helseutdannet personell som er permittert fra andre jobber. Vi har også innført et forbud mot å jobbe ved mer enn ett sykehjem for å begrense smitte.

– Vil dere styrke hjemmetjenestene i Oslo på kort sikt?

– Pr. i dag er det ikke behov for å frigjøre kapasitet på langtidshjemmene. På Solvang helsehus er det frigjort kapasitet slik at smittede hjemmeboende skal kunne ivaretas her dersom de ikke kan bo i eget hjem.

Hotelløsning på Geilo

Det tas en del grep i andre kommuner nå.

På Geilo ble 14 ikke-coronasmittede beboere på Geilotun alders og sykehjem allerede 17. mars flyttet til Vestlia Hotell, som er stengt for gjester.

Haugesund kommune har funnet en annen løsning.

De har sett behov for et sted å plassere coronapasienter som er for syke til å være hjemme, men ikke så syke at de trenger å være på sykehus.

Derfor bestemte helse- og omsorgssektoren tirsdag at de skulle få en avdeling på Udland Omsorgssenter. De 12 beboerne, som nå bor i den aktuelle avdelingen skal flyttes til Stølen, et nedlagt, tidligere sykehjem i kommunen.

– Jeg har forståelse for at endringen er krevende, men dette er et forsøk på å skape trygghet for alle, ikke et forsøk på å rangere pasienter, sa kommunaldirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund kommune til VG.

Publisert: 27.03.20 kl. 19:35

