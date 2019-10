Kvinne (62) omkom i frontkollisjon i Volda

I tillegg ligger en kvinne i 20-årene på intensivavdelingen med svært alvorlige skader etter ulykken på E39 søndag.

Det var like over klokken 09 at politiet ble varslet om to biler som hadde frontkollidert utenfor Damfosstunnelen i Volda i Møre og Romsdal.

– Det er syv personer som er involvert i ulykken. Fem av de betegnes som alvorlig skadet og to som lettere, sa operasjonsleder Ragnvald Rasmussen til VG.

Ved 13-tiden bekreftet politiet at en 62 år gammel kvinne hadde omkommet. Hun var passasjer i en av de involverte bilene, og pårørende er varslet.

Alle involverte er over 18 år, og det var fem personer i den ene bilen, og to i den andre.

To personer som er kritisk skadet ble fraktet til henholdsvis Ålesund sykehus og Haukeland universitetssykehus. To andre ble behandlet på Volda sykehus for lettere skader.

Klokken 12.23 melder Helse Møre og Romsdal på sine nettsider at en kvinne i 20-årene er operert på Ålesund sykehus’ intensivavdeling.

Hun er stabil, men har pådratt seg svært alvorlige skader.

Det var meldt om glatte forhold på stedet, og krimteknikere og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er på stedet og gjør sine undersøkelser. Det er omkjøring på stedet, og politiet har iverksatt manuell dirigering.

Publisert: 20.10.19 kl. 13:19







