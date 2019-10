VG-fotografenes beste bilder i september

Månedens bilde for september går til fotografene som dekket valget i september. VG var tett på både politikere i Oslo og rundt om i landet. Hver måned kårer VGs bildesjefer de beste fotografiene tatt av avisens fotografer.

2. plass

















LIVET UTEN BIL: For tre år siden la Kristen Lorraine Eilertsen (27) og Vidar Strøm Tingstad (32) bylivet i Oslo bak seg. Rett utenfor byen fant de sitt landlige paradis. De jobber, leverer sønnen Forest i barnehagen, handler og reiser helt uten bil. Og de bor i Sørkedalen utenfor Oslo. Les hele reportasjen her. Foto: Ola Vatn

3. plass













DEMONSTRERTE: Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), som utgjør et sted mellom fem og ti personer, holdt taler på Tøyen torg i Oslo. Hundrevis av motdemonstranter møtte opp og laget så mye lyd de kunne for å overdøve. Tre demonstranter ble innbrakt, og fem personer ble bortvist av politiet. Foto: Terje Bringedal

Diplom

Foto: Bjørn S. Delebekk

GULL: Karsten Warholm (23) stormet ut fra startblokkene og da han var halvveis i siste sving var det tydelig at han lå best an. Mot tidenes finalefelt på 400 meter hekk sto nordmannen distansen og forsvarte VM-tittelen på mesterlig vis.

Foto: Gisle Oddstad

KJÆRLIGHET: Aksel Hennie og kjæresten Karoline Hegbom giftet seg i Santa Caterina-kirken i den romantiske fjellbyen Taormina på Sicilia. En rekke norske kjendiser hadde tatt turen til øya for å feire parets kjærlighet.













HYLLET: Stephen Willeford ble hyllet av Trump etter å ha skutt mannen som drepte titalls mennesker i en kirke i Texas, USA. Etter kirkemassakren har Willeford reist mye rundt for å forsvare retten til å eie også halvautomatiske våpen. Foto: Thomas Nilsson

Foto: Tore Kristiansen

BRÅK: Kun et par uker etter at bompengekrisen nesten rev regjeringen i stykker, røk Venstre og Fremskrittspartiet (Frp) i tottene på hverandre igjen. Abid Raja (V) gikk til frontalangrep på Frp og anklagde dem for å drive med «brun propaganda».

Foto: Hanna Kristin Hjardar

KYNISK: I NRK-serien «Exit» spiller Jon Øigarden (48) en kynisk finansmann – basert på virkelige hendelser. Selv har Øigarden en innholdsrik og solid karriere bak seg som skuespiller.

Foto: Ola Vatn

RUSFRI: Katrine og Daniel gifter seg i Bragernes kirke i Drammen og inviterte hele byen til bryllup. De var så dypt inne i rusen at det virket umulig å komme seg ut. Ekteparet tror ikke at de hadde hatt livene de har i dag om det ikke var for Drammen kommune.

Publisert: 18.10.19 kl. 21:23







